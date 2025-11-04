Premios Hugo: la lista completa de ganadores
El teatro musical tuvo su gran noche a través de los galardones que distinguen a las mejores obras y figuras
- 3 minutos de lectura'
El lunes por la noche, la Asociación Civil Premios Hugo entregó los prestigios galardones que celebran a lo mejor del Teatro Musical. La ceremonia, creada por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, destaca a las mejores piezas y a las figuras artísticas más relevantes de ese rubro. Y a continuación, la lista completa con todos los ganadores.
PREMIO HUGO DE ORO 2025
Carlos Gianni
MEJOR MUSICAL
Despertar de primavera
MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL
Sandro, el gran show
MEJOR MUSICAL OFF
Derecho de piso
Sapos secos
MEJOR DIRECCIÓN
Fer Dente (Despertar de primavera)
MEJOR COREOGRAFÍA
Vanesa García Millán (Despertar de primavera)
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
Ian Shifres (Derecho de piso)
MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO
Pedro Velázquez (Sapos secos)
MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO
Ian Shifres (Derecho de piso)
MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS
Marcelo Kotliar (Despertar de primavera)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Ian Shifres (Derecho de piso)
MEJORES ARREGLOS MUSICALES
Fernando Albinarrate - Gerardo Delgado (La revista del Cervantes)
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA
Trini Montiel (Despertar de primavera)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Elena Roger (Mina che cosa sei?)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA
Tomás Wicz (Despertar de primavera)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA
Evelyn Botto (La sirenita)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE
Gonzalo Gerber (Sandro, el gran show)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE
Ro Noziglia (Pretty woman)
MEJOR DIRECCIÓN VOCAL
Eugenia Gil Rodríguez (Despertar de primavera)
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL
Ozono-MP-Los Rottemberg (La sirenita)
REVELACIÓN MASCULINA
Octavio Murillo (Despertar de primavera)
REVELACIÓN FEMENINA
Albana Fuentes (La sirenita)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL
María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL
Andrea Mercado (La revista del Cervantes)
MEJOR CARACTERIZACIÓN
Adam Efron (maquillaje de Saraos uranistas)
MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL
Leo Muñoz - Julio Panno (Sandro, el gran show)
MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL
Eugenio Mellano Lanfranco - Luciano Ricardi (Sandro, el gran show)
MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE
Coraza cáscara casa (Vanesa Butera)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF
Ana Schimelman - Ian Schifres (Derecho de piso)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF
Nicolás Martín (Derecho de piso)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF
Lucre Orlando (Sapos secos)
MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
La Ratoncita Pérez
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Héctor Presa (La Ratoncita Pérez)
MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Ariel Pastocchi - Matías Prieto Peccia (Küyén Huapi)
MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Claudio Hochman (El fado de Ulises)
MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
María Jaunarena (El barbero de Sevilla)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Diego Lozano (La Ratoncita Pérez)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Carlota Blanc (El fado de Ulises)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Gabriel Carasso (El barbero de Sevilla)
MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Gustavo Passerino (El barbero de Sevilla)
MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Marcelo Valiente (Cuentopos de Gulubú)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Sandra Szwarcberg - Flavia Pereda (Cuentopos de Gulubú)
- 1
El especial look floreado de Juana Viale para el Almorzando de este domingo 2 de noviembre
- 2
La reacción de Marcelo Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana
- 3
Alejandra Maglietti: su flamante maternidad, los miedos y las emociones que afloraron y su gran arrepentimiento
- 4
Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre