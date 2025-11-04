LA NACION

Premios Hugo: la lista completa de ganadores

El teatro musical tuvo su gran noche a través de los galardones que distinguen a las mejores obras y figuras

LA NACION
Premios Hugo, en el Teatro Coliseo. Alfombra roja.
Premios Hugo, en el Teatro Coliseo. Alfombra roja.Gerardo Viercovich

El lunes por la noche, la Asociación Civil Premios Hugo entregó los prestigios galardones que celebran a lo mejor del Teatro Musical. La ceremonia, creada por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, destaca a las mejores piezas y a las figuras artísticas más relevantes de ese rubro. Y a continuación, la lista completa con todos los ganadores.

PREMIO HUGO DE ORO 2025

Carlos Gianni

MEJOR MUSICAL

Despertar de primavera

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Sandro, el gran show

MEJOR MUSICAL OFF

Derecho de piso

Sapos secos

MEJOR DIRECCIÓN

Fer Dente (Despertar de primavera)

MEJOR COREOGRAFÍA

Vanesa García Millán (Despertar de primavera)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ian Shifres (Derecho de piso)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Pedro Velázquez (Sapos secos)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Ian Shifres (Derecho de piso)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Marcelo Kotliar (Despertar de primavera)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Ian Shifres (Derecho de piso)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Fernando Albinarrate - Gerardo Delgado (La revista del Cervantes)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Trini Montiel (Despertar de primavera)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Elena Roger (Mina che cosa sei?)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Tomás Wicz (Despertar de primavera)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Evelyn Botto (La sirenita)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Gonzalo Gerber (Sandro, el gran show)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Ro Noziglia (Pretty woman)

MEJOR DIRECCIÓN VOCAL

Eugenia Gil Rodríguez (Despertar de primavera)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Ozono-MP-Los Rottemberg (La sirenita)

REVELACIÓN MASCULINA

Octavio Murillo (Despertar de primavera)

REVELACIÓN FEMENINA

Albana Fuentes (La sirenita)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL

Andrea Mercado (La revista del Cervantes)

MEJOR CARACTERIZACIÓN

Adam Efron (maquillaje de Saraos uranistas)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Leo Muñoz - Julio Panno (Sandro, el gran show)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Eugenio Mellano Lanfranco - Luciano Ricardi (Sandro, el gran show)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Coraza cáscara casa (Vanesa Butera)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Ana Schimelman - Ian Schifres (Derecho de piso)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF

Nicolás Martín (Derecho de piso)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF

Lucre Orlando (Sapos secos)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

La Ratoncita Pérez

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Héctor Presa (La Ratoncita Pérez)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Ariel Pastocchi - Matías Prieto Peccia (Küyén Huapi)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Claudio Hochman (El fado de Ulises)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

María Jaunarena (El barbero de Sevilla)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Diego Lozano (La Ratoncita Pérez)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carlota Blanc (El fado de Ulises)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Gabriel Carasso (El barbero de Sevilla)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Gustavo Passerino (El barbero de Sevilla)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Marcelo Valiente (Cuentopos de Gulubú)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Sandra Szwarcberg - Flavia Pereda (Cuentopos de Gulubú)

