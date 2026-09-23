La hija de Alexis Mac Allister cumplió un año y Ailén Cova reveló imágenes íntimas de la familia: “Amor de mi vida”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron en su casa y en las redes sociales el primer año de vida de Alaia, la hija de ambos. Después de doce meses, la influencer compartió con sus seguidores una serie de videos y fotos inéditas sobre la etapa de embarazo, el parto y los días posteriores. Aquel contenido se volvió viral entre sus seguidores y enamoró a todos.

En Instagram, Cova resumió todo en un reel con los momentos que considera como uno de los hechos más felices. Más tarde, el futbolista de la selección argentina reaccionó con un mensaje de cariño.

El posteo de Ailén Cova (Fuente: Instagram/@ailencova)

“Feliz primer año, amor de mi vida. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Siento que fue ayer cuando por fin estabas en nuestros brazos, tu olorcito, lo chiquita y delicada que eras”, empezó Cova y continuó: “Estoy feliz y agradecida de tenerte en nuestra vida”.

“Sos la más compañera y divertida. Disfruto cada segundo a tu lado. Gracias por elegirnos como papás, vamos a estar siempre para vos para absolutamente todo. Te amo, mi chiquita”, afirmó ella.

El video empieza con la pareja mientras le canta cumpleaños a la bebé en el salón de su casa. Para ese instante le acercaron una torta con una vela encendida y Alaia aplaudió hasta que terminaron de cantar el “Feliz Cumpleaños”.

Luego reveló cuándo le anunció a Mac Allister que iba a ser padre. Allí se vio a los novios con emoción y felices por la noticia. Más tarde, añadió registros del paso a paso del embarazo y cómo creció la panza hasta el día del parto.

Con el permiso de los médicos, Cova permitió que grabaran la operación a la vez que Mac Allister no se despegó de su lado y fue quien cortó el cordón umbilical.

De allí en más, el reel enseñó cómo creció la niña y la influencer recordó algunos momentos especiales, como el primer baño, la interacción con su mascota y su primera comida.

AsÍ amaneció Alaia en su cumpleaños - @ailencova

Uno de los instantes más significativos para el mediocampista fue durante el Mundial 2026, sitio en el que su hija estuvo presente en la tribuna con Cova. El clip finalizó con el beso de Mac Allister y de Cova mientras Alaia sopló la vela de la torta y sonrió. “Bravo”, se escuchó pronunciar a los padres.

“Feliz primer año de papás a nosotros, Ale. Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Qué alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos”, expresó Cova al final del posteo.

La reacción de los usuarios al posteo de Cova (Fuente: Instagram/@ailencova)

Pocos minutos después, Mac Allister respondió en la sección de comentarios: “Amor de nuestras vidas”. A continuación, los usuarios se sumaron al futbolista y felicitaron a los padres con mensajes como: “Los amo triple A”; “Sos toda felicidad”; “Bella y simpática”.