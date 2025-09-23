Alexis Mac Allister y Ailén Cova compartieron las primeras fotos de Alaia, su bebé recién nacida

Alexis Mac Allister y su pareja, Ailén Cova, enternecieron a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de su hija Alaia, su bebé recién nacida. A través de sus redes sociales, la pareja mostró la alegría del momento y recibió una ola de mensajes de cariño y felicitaciones.

Los flamantes padres compartieron una foto con la perra que tienen

Con un posteo de instagram, Alexis y Ailén anunciaron la llegada de su primera hija y la presentaron ante sus millones de seguidores. La pequeña nació en Inglaterra, y aunque estaba previsto que el parto ocurriera el 26 de septiembre, la bebé decidió llegar al mundo unos días antes. Las dos abuelas estuvieron presentes y acompañaron a los flamantes papás en uno de los momentos más importantes de su vida.

El tierno posteo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova tras el nacimiento de su hija

“Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”, escribió el campeón del mundo en su Instagram, en una publicación compartida con su novia.

Alexis se mostró muy feliz en las redes sociales porque nació su hija Alaia (Foto: Instagram @alemacallister)

Mac Allister eligió como primera imagen una en blanco y negro en la que se ve la espalda de la beba mientras ambos la sostienen. En la siguiente, él tiene a la pequeña en sus brazos y se mira fijamente con Ailén. En la tercera postal, ella tiene en sus brazos a la pequeña y ambos sonríen con una mirada cómplice. Luego decidió compartir una en la que besa a su hija y también se encuentra la mascota de la familia.

Cabe destacar que la información sobre el nacimiento y el nombre de la recién nacida, Alaia, fue comunicada por el periodista Guido Záffora. La noticia trascendió en el programa Las mañanas con Andino, emitido por la TV Pública. “Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova”, anunció el comunicador este martes y agregó que la primicia fue confirmada por la familia del futbolista.

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La historia de amor de Mac Allister y Cova se remonta a cuando ellos eran adolescentes, pero se volvió una realidad mucho tiempo después. El 24 de diciembre de 2022, tan solo unos pocos días después de ganar la Copa del Mundo, el futbolista terminó su relación de cinco años con la influencer Camila Mayan, con quien convivía en Brighton. A los pocos días de su escandalosa separación, oficializó su noviazgo con Ailén, su mejor amiga desde que eran niños.

Con el tiempo trascendió que el futbolista siempre estuvo enamorado de ella y que habrían tenido un vínculo en el pasado. Sin embargo, fue a fines de 2022 que ambos decidieron apostar al amor. La presentación oficial se dio en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, en mayo de 2023. A partir de ese momento, su relación comenzó a fortalecerse: la joven se mudó con él y juntos decidieron construir una vida en común. Con el tiempo, esa unión los llevó a cumplir uno de sus sueños más grandes: convertirse en padres con la llegada de su primera hija, nacida en Inglaterra unos días antes de lo previsto.