Maia Reficco sorprendió al hablar por primera vez de su noviazgo con Franco Colapinto: “Lo más especial del mundo”

La ausencia de Maia Reffico durante el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 no pasó inadvertida, teniendo en cuenta que en lo que va de la temporada dijo presente varias veces en el paddock para alentar a Franco Colapinto. Pero esto no se debió a una ruptura, sino a un importante compromiso laboral. Durante el fin de semana estuvo en Los Ángeles, California, para participar del Obsessed Fest, un evento que organizó Prime Video para promocionar sus próximos lanzamientos y uno de ellos la tendrá como protagonista. Pero, para sorpresa de todos, durante una de las entrevistas se animó a hablar por primera vez de su amor hacia el piloto argentino.

El 26 de agosto la actriz estrena en Prime Video la película The Last Sunrise, basada en la novela homónima de Anna Todd, coprotagonizada por Fernando Líndez, Eva Longoria y Sabrina Bartlett y dirigida por Carlson Young. Además de pronunciarse sobre la romcom, durante una entrevista con el sitio Entertainment Tonight, Reficco fue consultada por su presente sentimental y por su experiencia en la Fórmula 1.

"Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa frente a alguien por hacer lo que ama", aseguró Reficco sobre su experiencia en la Fórmula 1 alentando a Franco Colapinto Robbie Hoad/Every Second Media/S - Shutterstock Editorial

Le preguntaron si se ponía nerviosa durante las carreras y, aunque no mencionó con nombre y apellido a su novio, no dudó con su respuesta: “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa frente a alguien por hacer lo que ama. Creo que para mí mirar a alguien hacer lo que ama es la cosa más especial del mundo”.

Aseguró sentirse así “en todos los aspectos”, ya sea viendo cantar a su hermano Joaquín Reficco, conocido por su personaje de Zeki en Margarita, o cuando juega Lionel Messi. “Así que cuando se trata de alguien a quien amás —como tu pareja—, lo único que podés desear es que sea feliz y que pueda hacer lo que lo apasiona. Entonces, realmente no tengo mucho que decir sobre eso. La verdad, no me pongo nerviosa porque está haciendo lo que ama“, sentenció.

Franco Colapinto y Maia Reficco con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos en el Gran Premio de Miami GettyImages

Los rumores de romance entre la actriz y el deportista surgieron a principios de este año cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella usando su casco. Si bien él dijo que seguía soltero, las versiones de que estaban en una relación cada vez sonaban más fuertes. Finalmente, la confirmación llegó en abril durante el Road Show que protagonizó Colapinto en Palermo. Mientras estuvieron en Buenos Aires, tuvieron una cita en el autódromo de Zárate, salieron a comer con amigos y publicaron fotos en las redes sociales para blanquear la relación.

El romántico mensaje de cumpleaños de Maia Reficco para Franco Colapinto (Foto: Instagram @maiareficco)

A partir de ese momento dejaron de esconderse. Llegaron de la mano al Gran Premio de Miami y hasta se sacaron una foto con la familia Messi que dio la vuelta al mundo. El 27 de mayo, cuando Colapinto cumplió 23 años, su novia le dedicó un romántico posteo en Instagram. “Que los cumplas feliz”, escribió y acompañó el mensaje con tres fotos. En la primera se pudo ver al deportista en París, apreciando la Torre Eiffel iluminada mientras sostenía su bicicleta, y en la tercera, en un aeropuerto con su equipaje en mano. La segunda, en tanto, los mostró a ambos frente a un espejo. Mientras ella sostenía el celular y cubría sus caras, él le rodeó el cuello con los brazos y le dio un tierno beso en la mejilla.