La historia de amor de Julián Weich y Jennifer: se casaron en secreto y sorprendieron a más de uno

Julián Weich se casó el 11 de septiembre en una ceremonia íntima en presencia de su círculo familiar cercano. El conductor llevó al altar a Jennifer, una mujer 18 años menor que él, pero con quien consolidó una relación profunda desde hace siete años.

En 2024, Weich había mencionado ante las cámaras su noviazgo con Jennifer, pero poco se atrevió a ahondar en su vida privada. En ese hermetismo y lejos de los medios de comunicación se mantuvo hasta la semana pasada, cuando dieron el “sí, quiero” en un restaurante de Palermo Soho.

Jennifer, la flamante esposa de Julián Weich instagram.com/unamexicanaenarg/

Según se supo, para que sus amigos y familiares no sospechen, les enviaron invitaciones por el presunto cumpleaños de la novia. Sin embargo, cuando llegaron al restaurante, se encontraron con una ceremonia nupcial lista para llevarse a cabo. La jueza de paz estuvo presente en el sitio y casó a Jennifer y a Julián, en un espacio que después sirvió para festejar sin llamar la atención de los medios.

La maniobra sorpresa empezó a las 18.00 cuando el local de comidas cerró sus puertas al público en general y recibió solo a los familiares y amigos de la pareja. De ese modo también se evitó el ojo intruso de la prensa, ya que la noticia del matrimonio se dio a conocer días después.

“Estoy casado”, dijo este lunes el conductor de Qué Mañana (Canal 9) mientras sus compañeros lo presionaban para dar detalles de la boda que eligió no replicar en vivo.

Quién es Jennifer

Jennifer es mexicana y hace 20 años que vive en Argentina. Según trascendió, tendría un local de comida típica de su país en Buenos Aires. En sus redes sociales suele compartir parte de su día a día y, en particular, con una de sus pasiones más grandes: los viajes.

Jennifer comparte en sus redes sociales imágenes de sus viajes por el mundo (Fuente: Instagram/@unamexicanaenarg)

En 2024, Weich dijo a LA NACION respecto a su novia: “Hace cinco años (que estoy con ella). Se llama Jennifer y es mexicana, pero vive en Argentina desde hace veinte años. Vivimos juntos, aunque sin papeles. Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando. Ella no me conocía. Se daba cuenta de que era conocido, pero no tenía idea de quién era”.

El hijo hippie de Julián Weich, entre los invitados

Julián Weich compartió un momento especial junto a su hijo Jerónimo, quien vino a Buenos Aires para estar presente en el casamiento. Ante sus seguidores en Instagram, lo presentó con una descripción que sintetiza su actual proyecto vital: “¿Quién vino? Vino el hijo hippie, happy, sustentable”.

Julián Weich recibió la visita de Jerónimo y mostró cómo está hoy: “Vino el hijo hippie, happy, sustentable”

Jerónimo Weich abandonó la rutina urbana años atrás para radicarse en Los Hornillos, una zona rural en la provincia de Córdoba. Allí, junto a su pareja, Ailuz Celeste, edificó una propiedad con técnicas de barro tras tres años de labor dedicada. La estructura de 56 metros cuadrados emplea materiales naturales como madera, piedra y paja para minimizar el impacto en el entorno.

Durante esta visita, el joven aprovechó para cortarse el pelo y mostró un nuevo look que dio mucho que hablar. Esto fue filmado y publicado por Weich, donde continuó nombrándolo como su “hijo hippie”. Incluso, al mostrar la previa al corte, el conductor le dijo a Jerónimo: “No tenés nada de hippie, vos sos piola”.