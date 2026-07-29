La historia de amor de La Joaqui y Luck Ra: de verse en una fiesta de 15 a una conexión inmediata y una separación en silencio

En las últimas horas, los fanáticos de La Joaqui y Luck Ra quedaron sorprendidos al conocer la noticia de su separación. Si bien los rumores circulaban desde hacía unos días en redes sociales e incluso Pepe Ochoa lo anunció en LAM (América TV) la semana pasada, los cantantes decidieron terminar su vínculo en buenos términos y compartir un comunicado conjunto en el que lo confirmaban.

Juan Facundo “Luck Ra” Almenara Ordóñez (25) y Joaquinha Lerena “La Joaqui” de la Riva (31) se conocieron a principios de 2024 cuando coincidieron en un cumpleaños de 15 para el que ambos habían sido contratados. Si bien los dos sabían quién era el otro, por ser colegas del mismo ambiente musical, en medio de las luces de colores, el carnaval carioca y un festejo de extraños, sintieron un fuerte flechazo. “Me gustaba tanto que me daba vergüenza”, había contado la cantante tiempo después en La Peña de Morfi (Telefe).

Por su parte, el artista cordobés reconoció que en distintas oportunidades la invitó a sus shows e incluso a su cumpleaños, pero todas las veces la respuesta era negativa. Finalmente, recibió en el mes de junio de ese mismo año una invitación de su enamorada a asistir a una pelea de boxeo. “Fue una presentación familiar ya el primer día”, recordó.

Durante su relación participaron de distintos programas de televisión juntos (Foto: Instagram @luckra)

Uno de los motivos por los que La Joaqui se encontraba negada a enamorarse era porque no quería que le vuelvan a romper el corazón después de haber atravesado dos relaciones muy complejas en su juventud. A su vez, la impulsora del género RKT es madre de dos niñas, Shaina y Eva, quienes también debían aprobar al candidato.

Pese a la diferencia de edad y a estar en dos momentos completamente distintos, Luck Ra y La Joaqui lograron moldear sus vidas para acompañarse durante los dos años que duró su romance. La popularidad en redes sociales fue tal que incluso trabajaron en algunos proyectos conjuntos, tanto en la música como en la televisión, ya que aparecieron en programas como La Voz Argentina y MasterChef Celebrity, ambos de Telefe.

La última publicación en la que sus fans los vieron juntos data del mes de mayo. En ella, el cantante había escrito: “El premio más lindo me lo llevé para casa (y no estoy hablando de premios). Primera vez de traje, así que tenía que subir algo. Los amo”. En la foto ambos aparecían muy acaramelados y con looks de gala.

La última publicación que Luck Ra compartió junto a La Joaqui (Foto: Instagram @luckra)

Por su parte, ella había decidido dejar de compartir imágenes con su entonces pareja. La última publicación que sus seguidores corrieron a buscar es de enero de 2025. En un extenso escrito, no solo le declaraba su amor al cantante, sino que le agradecía por haberla sanado. “Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo. Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte, escucharte cantar es hermoso”, remarcó.

“Sentí que había historias que jamás iban a ser escritas para mí. Me presentaste una realidad que no conocía y no recuerdo haber sentido tanta seguridad de un sentimiento ajeno como el tuyo. Muchas veces me habían jurado amor, pero jamás me habían hecho sentir merecedora de él. Me regalás flores todos los meses, me contás secretos, guardás los míos, me hacés sentir alguien importante en esta existencia, me demostrás que me cuidás todos los días, en todos los lenguajes del amor que conozco y los que no”, recordó con cariño.

El comunicado con el que anunciaron el fin de su relación

Para intentar no dañarse el uno al otro, los cantantes decidieron compartir esta mañana un posteo en el que anunciaron públicamente su separación. Por estos días, La Joaqui se encuentra en Costa Rica, donde visita a su madre y trata de desconectarse de la explosión mediática. Por su parte, Luck Ra viajó a España para acompañar a Lit Killah en su presentación en La Velada del Año VI, y de esta forma escapar a las cámaras.

“Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin. Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, señalaron en una historia de Instagram que fue compartida en conjunto.

El comunicado compartido por Luck Ra y La Joaqui (Foto: Historias de Instagram @luckra @lajoaqui)

“Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales. También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”, finalizaron.