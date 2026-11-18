Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, permanece internado en la clínica Fleni luego de ser sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro. En medio de la preocupación de la conductora, quien se ausentó de DDM (América TV) durante toda la semana para acompañarlo, muchos se preguntan cómo comenzó su historia de amor, entre cámaras y estudios de grabación.

Mariana Fabbiani, pilar fundamental de su marido en este duro momento que atraviesa Instagram/@marianafabbiani

Un amor nacido en los pasillos de la TV

Fabbiani y Chihade se conocieron en 2006, cuando compartían el día a día en América: ella se encontraba al frente de RSM (Resumen de los Medios) y él cumplía funciones gerenciales en la emisora. Aquel punto de partida llegó poco después de que la conductora cerrara una etapa clave al divorciarse de Gastón Portal, su pareja durante diez años, con quien se había casado en 2003. Con Chihade, el ritmo fue vertiginoso: la convivencia no tardó en llegar, seguida por el nacimiento de Matilda en 2010 y la llegada de Máximo en 2014.

PNP (Perdona Nuestro Pecados) con Raúl Portal y su hijo Gastón: la historia de Fabbiani con el productor terminó tras dos años de matrimonio Gentileza Gastón Portal

Con los años, el aspecto afectivo y el profesional se fusionaron. Mediante Mandarina, la productora que encabeza Chihade, gestaron varios de los formatos más importantes de la carrera televisiva de Fabbiani, como El diario de Mariana y Mamushka.

“Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, súper trabajador; tenemos una energía muy parecida, disfrutamos el trabajo de la misma manera. Los dos somos apasionados de lo que hacemos”, comentó en varias oportunidades.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade son padres de Matilda y Máximo (Foto: Instagram/@marianafabbiani)

Asimismo, detalló cómo manejan los límites cotidianos para preservar el vínculo: “Eso hace que nos respetemos mucho en nuestros roles, sin invadir el espacio del otro. En lo que es producción no me meto, pero opino desde el rol de conductora. Y opino bastante porque soy un poco molesta a veces. Y Mariano también respeta mi rol. Elegimos trabajar juntos, teniendo la posibilidad de no hacerlo. Compartimos un espacio que es muy parecido al que compartimos además familiarmente”.

Para blindar la vida familiar de las tensiones cotidianas del trabajo, tienen reglas estrictas: “Somos una pareja normal y discutimos, pero no en la mesa, por ejemplo. Las cosas que tienen que ver con el trabajo tratamos de arreglarlas en el ámbito laboral. Nuestros hijos tienen una edad en la que demandan muchísima atención, sería imposible imaginar tener una charla de laburo con mi hija al lado que quiere jugar a las princesas”.

El fundador de Mandarina Contenidos, Mariano Chihade junto a su esposa, la conductora Mariana Fabbiani: están juntos desde 2006 Gerardo Viercovich

Con un perfil mediático reservado, el productor hizo una excepción a finales de 2019. Al concluir una temporada clave de El Diario de Mariana, decidió dedicarle cálidas palabras al aire: “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto, te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices y le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. En nuestra familia, nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y, para mí, sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma”.

Del lado de la conductora, las expresiones públicas de afecto suelen quedar reservadas para momentos especiales. En 2021, al celebrar un nuevo aniversario como pareja, le dijo: “¡Felices 15 años, Pipón! No sé cómo hicimos, pero acá estamos. ¡Mi gran cómplice en todo este maravilloso lío! Me hacés muy feliz. Te amo infinito”.

Sobre formalizar legalmente la unión mediante el matrimonio, ambos señalaron que la libreta roja nunca ocupó un lugar prioritario en sus planes, aunque la idea resurge por iniciativa de los chicos. Al respecto, Mariana comentó en su momento en diálogo con LA NACION: “Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural, nunca necesitamos organizarnos a ningún nivel, ni firmar algo. Tenemos mucha confianza el uno en el otro. Pero Matilda tiene la fantasía del casamiento y por eso a veces lo pensamos, dice: ‘Quiero una fiesta de casamiento y los anillos’. A veces lo barajamos como una celebración familiar más que de pareja. Hace muchos años que estamos juntos y, por supuesto, hemos atravesado diferentes momentos y nos volvimos a elegir siempre”.

Y cerró: “Quizá nos casemos cuando nuestros hijos también puedan ser grandes protagonistas de ese momento. Igual, yo ya me siento recontra casada, pero está bueno celebrar el amor”.

La salud de Mariano Chihade

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Mariano Chihade había sido internado en la clínica Fleni e iba a ser sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro. Finalmente, la operación se llevó a cabo con éxito esta mañana. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”, señala el parte difundido por Fleni Belgrano, que lleva la firma de su director médico Hernán Cohen Arazi.