Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, el amor después del amor

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade se conocieron en 2006 en los pasillos de América mientras ella conducía el programa RSM Resumen de los Medios y él trabajaba en una gerencia en el mismo canal. También Gastón Portal, de quien la conductora se había separado hacía un año luego de diez de relación, era gerente de programación de la emisora. Pronto empezaron a salir y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Cuatro años después nació Matilda, su primera hija, y en 2014 llegó al mundo Máximo.

Desde hace varios años comparten amor y trabajo porque la productora de Chihade, Mandarina, hizo algunos de los programas que condujo Fabbiani, entre ellos El diario de Mariana y Mamushka. “Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, súper trabajador y tenemos una energía muy parecida, disfrutamos el trabajo de la misma manera. Los dos somos apasionados de lo que hacemos”, contó ella en una de las pocas veces que habló de su vida privada. La admiración mutua es uno de los motores de la relación: “Eso hace que nos respetemos mucho en nuestros roles, sin invadir el espacio del otro. En lo que es producción no me meto, pero opino desde el rol de conductora. Y opino bastante porque soy un poco molesta a veces. Y Mariano también respeta mi rol. Elegimos trabajar juntos, teniendo la posibilidad de no hacerlo. Compartimos un espacio que es muy parecido al que compartimos además familiarmente”, aseguró.

Amor y trabajo van de la mano

En estos 17 años juntos, ella admite que hubo discusiones y hasta se habló de crisis. “Somos una pareja normal y discutimos, pero no en la mesa, por ejemplo. Las cosas que tienen que ver con el trabajo tratamos de arreglarlas en el ámbito laboral. Nuestros hijos tienen una edad en la que demandan muchísima atención, sería imposible imaginar tener una charla de laburo con mi hija al lado que quiere jugar a las princesas”, aclaró la conductora tiempo atrás.

Chihade, de muy bajo perfil, habló en diciembre de 2019, cuando terminó el ciclo El Diario de Mariana: “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices y le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. En nuestra familia, nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y para mí sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma” , cerró.

Fabbiani, que en general le escapa a hablar de su intimidad, posteó en sus redes sociales cuando cumplieron 13 años juntos: “Cuando encontrás a una persona que todo lo hace feliz. Con vos hasta el fin del mundo, mi amor. ¡Felices 13!”. Y dos años después, en 2021, repitió: “ ¡Felices 15 años Pipón! No sé cómo hicimos pero acá estamos. ¡Mi gran cómplice en todo este maravilloso lío! Me hacés muy feliz. Te amo infinito”.

La boda que se hace esperar

Después de tantos años juntos y dos hijos, muchos quieren saber si van a casarse. “Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural, nunca necesitamos organizarnos a ningún nivel, ni firmar algo. Tenemos mucha confianza el uno en el otro. Pero Matilda tiene la fantasía del casamiento y por eso a veces lo pensamos, dice: ‘Quiero una fiesta de casamiento y los anillos’. A veces lo barajamos como una celebración familiar más que de pareja. Hace muchos años que estamos juntos y, por supuesto, hemos atravesado diferentes momentos y nos volvimos a elegir siempre”, aseguró en LA NACION y sumó: “Quizá nos casemos cuando nuestros hijos también puedan ser grandes protagonistas de ese momento. Igual, yo ya me siento recontra casada, pero está bueno celebrar el amor”.

Su primer gran amor: Gastón Portal

El primer gran amor de Mariana Fabbiani fue Gastón Portal. Se conocieron en 1995 cuando ella apenas tenía 20 años. Fue grabando PNP Perdona nuestros pecados, ciclo que conducía Raúl Portal acompañado por ella y con Gastón como productor. Se enamoraron en camarines y enseguida se pusieron de novios. El día del cumpleaños de Fabbiani, un 8 de enero, él le propuso casamiento. Formalizaron después de 8 años, en 2003, con una gran fiesta en una estancia en Luján y con el lujo de un show privado de Mariano Mores, abuelo de la novia. Dos años después se divorciaron.

Tiempo después ella declaraba en los medios: “Fue una decisión muy charlada y pensada. Tuvimos la posibilidad de elegirnos de nuevo, nos miramos y nos dimos cuenta de que no estábamos viviendo lo que habíamos soñado y que no era tarde para rearmar nuestras vidas. Con Gastón bromeábamos que evidentemente el casamiento trae problemas. No me arrepiento de nada , fue el amor más grande de mi vida y la relación merecía una boda. Prefiero mil veces haber tomado la decisión de distanciarnos a los dos años de matrimonio y no haber llegado a los veinte de soportarnos”.

Claro que no todo fueron risas y en ese entonces también decía: “Cuando nos separamos yo me tomé mi tiempo. Tenía un dolor muy grande y no quería tomar decisiones que me distrajeran. Necesitaba vivir mi tristeza, hacer el duelo y como sé que el laburo me conecta con un lado muy feliz, no quería tapar el sufrimiento. Por eso dejé de trabajar por un tiempo. Nunca me puse en el rol de víctima porque lo que me pasaba a mí les sucede a millones de parejas y nadie se muere por eso”. Y sin imaginarse que la esperaba otro gran amor, decía: “Cuesta más enamorarte a los 30 que a los 20 porque uno se pone más exigente. Por ahora, lo único que quiero es divertirme. De todas maneras, uno no puede proyectar enamorarse porque el amor sucede y te sorprender”.