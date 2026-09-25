La historia de amor del Negro Oro y Bruno Federico: se conocieron en Uruguay y vivieron su relación lejos de los flashes

Oscar “Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, la ciudad uruguaya que había elegido para vivir en sus últimos años por razones vinculadas a la inseguridad de Buenos Aires que tanto lo atemorizaba. A pesar de estar muy lejos de su país, no fue impedimento para disfrutar de la vida y conocer nuevos amores.

El último romance que decidió hacer público fue el que mantuvo con Bruno Federico, un joven uruguayo radicado en Montevideo y aproximadamente 30 años menor que él. Aunque el conductor siempre habló con naturalidad de su vida sentimental, esta vez eligió llevar la relación con un perfil mucho más reservado.

La confirmación llegó en diciembre de 2021, cuando González Oro sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram varias fotografías junto a Federico. Por entonces, sus publicaciones personales eran escasas y estaban vinculadas a reflexiones personales, memes políticos y algunas postales de los atardeceres en Punta del Este.

Bruno, el último novio público del Negro Oro (Foto: Captura de pantalla de Instagram @oscar_gonzalezoro)

Por eso, la aparición reiterada del joven despertó rápidamente la curiosidad de quienes seguían al conductor. Fue entonces que un usuario decidió romper con el misterio y le consultó directamente: “¿Quién es en tu vida Bruno?”; a lo que el periodista respondió sin filtro: “Pareja”.

En otro intercambio, cuando volvieron a preguntarle por el joven que aparecía junto a él, el periodista eligió una definición todavía más afectuosa: “Amorcito”. Por aquel entonces, el Negro Oro tenía 70 años y Federico era aproximadamente tres décadas menor que él. Sin embargo, después de aquella presentación pública, la pareja mantuvo un perfil bajo y fueron pocas las imágenes o declaraciones que trascendieron sobre el vínculo.

Además, este noviazgo se conoció pocos meses después de que el histórico conductor de Radio 10 atravesara otra ruptura sentimental. En julio de 2021 había terminado una relación anterior en la que incluso habían existido planes de casamiento.

El mensaje con el que el Negro Oro confirmó su romance con Bruno Federico en redes sociales (Foto: Captura de pantalla @oscar_gonzalezoro)

A comienzos de aquel año, durante una entrevista con Catalina Dlugi, el Negro Oro había hablado sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad a una pareja previa, aunque evitó revelar públicamente su identidad. “Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ya lo conozco, fuimos pareja. Estamos charlando, estamos viendo”, contó entonces.

En la misma conversación había reconocido los sentimientos que todavía sentía por este hombre: “Lo quiero mucho y sé que me quiere mucho. Es probable que haya una segunda oportunidad”. Meses más tarde, sería Bruno Federico quien aparecería públicamente en sus redes como su nueva pareja.

Sin embargo, con el paso de los años, las fotos dejaron de estar disponibles en el perfil de González Oro. Por lo que se desconoce cuándo y en qué términos terminaron su relación amorosa, que se convertiría en la última que eligió hacer pública con sus cientos de seguidores en Instagram.