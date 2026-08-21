Moria Casan, sobre Castiglione: “Discutíamos de la mañana a la noche, pero yo también le compraba la botella de whisky”

El estreno de la biopic sobre la vida de Moria Casán en Netflix generó revuelo al ficcionar la vida de una de las figuras más relevantes del espectáculo argentino. Entre su ascenso a la fama, se rememoraron sus romances y, entre ellos, destacó la historia de amor entre la entonces vedette y el actor y director Mario Castiglione. La relación que empezó como una amistad de trabajo se consolidó con el nacimiento de Sofía Gala y terminó con acusaciones de violencia de todo tipo y golpes.

Amor tras bambalinas

Corrían los años 80 y el teatro de revista estaba en auge en la calle Corrientes. Las obras eran el semillero de las estrellas populares y en ese contexto es donde Ana María Casanova, conocida con su nombre artístico de Moria Casán, se cruzó con Mario Castiglione. Ambos eran compañeros de elenco y tenían un buen trato.

Moria Casán y Mario Castiglione a poco de haberse casado en un sketch

Cuando le tocaba hacer el número a Moria, el actor se asomaba detrás de bambalinas para ver el despliegue de la mujer que tenía a toda Buenos Aires a sus pies.

Así empezó una amistad incipiente mientras la diva atravesaba una crisis matrimonial con su entonces esposo, Carlos Sexton, hermano de un general de brigada.

“Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entró a mi camarín y me dijo que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación”, recordó Casán en una entrevista que ofreció varios años atrás.

Sofía Gala de bebé en brazos de sus padres: la actriz Moria Casán y el director teatral Mario Castiglione Instagram: @socastiglione

Castiglione nació en Los Hornos, en el límite con la ciudad de La Plata. Estudió teatro con la prestigiosa Alejandra Boero. También dirigió el Teatro Independiente de la capital bonaerense e integró los elencos de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín. En Buenos Aires trabajó para la compañía I Medici Concert y actuó en películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Su imagen era reconocida en los medios desde finales de los 70.

Fue entonces que la amistad escaló a otro nivel cuando ella le pidió que la visitara en su propia casa ante la ausencia de Sexton. “Era una noche ideal: llovía y mi marido estaba de viaje, pero no hicimos nada. Las primeras veces que íbamos a hoteles superclandestinos no me hacía nada, no me tocaba un pelo, hablábamos de teología y me calentaba tanto. Yo pensaba: ‘¡Este hombre es un genio!’. Tampoco yo lo seducía, pero íbamos a charlar a un telo. Hasta que un día dijo: ‘Vos no te aflijas que yo voy a poder’. Y un día pudo”.

Moria Casán en un sketch de Monumental Moria con Mario Castiglione

El dúo se unió en una relación que los llevó a formar una compañía teatral. “Cuando nos conocimos, ya teníamos decisiones tomadas por separado: él resolvió separarse de I Medici y yo del grupo con el que siempre hacía revistas. Entonces nos asociamos y trabajamos amorosamente juntos durante mucho tiempo”, sostuvo.

En 1986 los artistas se casaron y un año después nació Sofía Gala Castiglione. Ella fue el fruto del amor que tanto se tenían y consolidó más aún lo que eran, una pareja explosiva arriba y abajo del escenario.

“Me pegó y me voló hasta las pestañas”

En 1990, Casán tomó la decisión de separarse de Castiglione. Por ese entonces, el matrimonio experimentaba un desgaste fuerte por la exposición que tenía la actriz, tanto en el teatro como en el cine y la televisión.

Incluso, la prensa del espectáculo había tildado al actor de “gigoló” y tuvo que desmentirlo públicamente. “A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguro que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella”, expresó.

Moria Casán recuerda por qué se separó de Mario Castiglione

En una entrevista que dio “La One” a Carolina Ardohain en Pampita Online (2020), habló de maltratos sufridos por una expareja aunque nunca mencionó que se tratara del padre de su hija, aunque muchos lo decodificaron como el protagonista de esa historia.

“Se cenaba mucho en conjunto, con un montón de gente. Le di un beso al Coco Basile, creo que un pico, y me agarró ‘il mio marito’ (por Mario) de los pelos, me arrancó el postizo. Creo que eso fue lo que más me rompió las pelotas. Y me pegó y me voló hasta las pestañas”.

“Estoy contando esto por primera vez… Me voy en nuestro coche, que era mi coche porque lo había comprado yo. Llego a casa, traté de pelear, pero se convirtió en un ring. Y les dije a mis papás, en el dormitorio, que me separaba porque me pegaba. Tus golpes te los devolví con cuernos. Y se llevó el coche. Después volvió y hasta habló con mis viejos”, describió sobre el instante en que decidió divorciarse de su marido.

Más tarde, Casán reconocería: “Mario me dejó por una botella de whisky. Yo no lo dejé a él. Lo nuestro era un psicopateo intelectual; discutíamos de la mañana a la noche, pero yo también le compraba la botella de whisky”.

Moria Casán recuerda su entrevista a Mario Castiglione

El triste final y el recuerdo de Moria Casán: “Castiglione se moría”

Castiglione y Casán se reencontraron en 1999 después de nueve años sin dirigirse la palabra. Lo hicieron durante La noche de Moria. En noviembre del 2025, la actriz recordó aquel momento en medio de la conducción de La mañana con Moria (eltrece) y se emocionó.

El llanto de Moria Casán al recordar a Mario Castiglione - La mañana con Moria

En su repaso, mencionó: “Castiglione se moría, tenía pocos meses de vida. Yo sabía, era consciente de su enfermedad. En esa época él me venía a ver al programa en silla de ruedas. Dios mío… Él sabía de su enfermedad. Lo ayudé todo lo que pude. Nunca le pedí plata. Jamás. Porque él fue buen hombre en mi vida. Fue un buen hombre”.

Y concluyó: “Fue un hombre que se enamoró de Ana María Casanova y no pudo soportar a Moria Casán. Entonces me combatió mucho, pero me dio a mi hija -por pedido de él- y me dio una familia. Nunca me sacó un peso, jamás. Fue muy leal. Le agradezco haberme dado a Sofía porque si no me hubiera pedido a mi hija, yo no la hubiera tenido. Tener una familia, tener una hija, eso estaba fuera de mis planes”.

Mario Castiglione murió en 2000 a causa de un cáncer de colon. Después de la separación de la diva, su fama comenzó a decaer. Fue así como se recluyó cada vez más de los medios hasta su fallecimiento. Sus restos están enterrados en el cementerio de La Plata.