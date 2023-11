escuchar

David Holmes recuerda vívidamente el día en que se unió al equipo de dobles de Harry Potter. Era agosto de 2000. La primera película estaba en preproducción en una antigua fábrica de motores Rolls-Royce convertida en estudios de cine. Y los realizadores todavía estaban tratando de decidir cómo llevar de manera convincente a la pantalla cinematográfica parte de la magia de los best sellers de JK Rowling.

“En mi primer día de trabajo tuve que ser el primer jugador de Quidditch del mundo”, recuerda con una sonrisa orgullosa. “Pusimos un palo de escoba en la parte trasera de un camión y lo condujimos por la pista de Leavesden Studios, con [el director] Chris Columbus mirando por la lente de una cámara voceando y lanzando hurras y diciendo ‘Sí, creo que así es como vamos a hacer Quidditch’”.

A Holmes, un joven y talentoso gimnasta de Essex, Inglaterra, que todavía era adolescente, se le pidió que se convirtiera en el doble principal de Daniel Radcliffe, que interpretaba a Harry, y debía realizar acrobacias que se consideraban demasiado arriesgadas para la estrella de la película, que entonces tenía 11 años. Los dos rápidamente forjaron una amistad que perdura hasta el día de hoy.

“Dave sigue siendo una de las personas más importantes de mi vida. Como lo ha sido durante los últimos 20 años”, dice Radcliffe. “Era alguien con quien era increíblemente divertido pasar el rato cuando yo era joven. Pero luego, a medida que crecí, se convirtió en una verdadera guía para mí, una especie de mentor y alguien que realmente cuidó de mí, y eso realmente ha continuado a medida que hemos crecido”.

Holmes coincide: “Era como mi hermano pequeño en las películas y luego creció hasta convertirse en uno de mis mejores amigos. Él siempre ha estado ahí cuando lo necesito”. Es una declaración poderosa que está respaldada por una experiencia devastadora.

Durante el período previo al rodaje de la séptima película de la serie, Las Reliquias de la Muerte, Parte 1, en enero de 2009, Holmes resultó gravemente herido. Mientras ensayaba una acrobacia en la que lo tiraban rápidamente hacia atrás con un arnés, se rompió el cuello. La lesión de la médula espinal resultante lo obligó a permanecer en el hospital durante varios meses. Quedó permanentemente paralizado del pecho hacia abajo y ahora usa silla de ruedas.

David Holmes dice que está agradecido de haber mantenido su sentido de identidad SKY/HBO

Casi 15 años después, su vida es tema de un documental. David Holmes: The Boy Who Lived detalla sus experiencias y la forma en que sus amistades cercanas, incluido Radcliffe, fueron una parte importante de su vida después del accidente.

Holmes dice que reflexionar sobre sus experiencias para el documental ha sido catártico. “Algunas cosas no son las más fáciles de digerir”, señala. “Solo quiero ser honesto. Y honestamente, vivir con el cuello roto es difícil. Ya lo he dicho antes, romperme el cuello me convirtió en un hombre. Y mirando hacia el pasado, estoy muy agradecido de haber logrado conservar mi sentido de identidad, que es probablemente mi mayor logro”.

Carácter y amistad

El sentido de positividad de Holmes es un tema constante a lo largo del documental de 90 minutos. Algo que se atribuye tanto a su fuerte personalidad, como al cercano grupo de amigos que lo rodean. Se ve más como una historia de carácter y amistad que cualquier otra cosa. “Sí”, dice Holmes. “Soy muy afortunado de tener mucho amor en mi vida. Y ya conoces ese mensaje: ‘Se necesita un pueblo para criar a un niño’. Bueno, también se necesita un pueblo para sobrevivir a una lesión de la médula espinal. Y tengo un gran pueblo lleno de mucho amor, así que estoy muy agradecido por eso”.

Es un pueblo formado por las personas más cercanas a él, muchas de las cuales aparecen en el documental. El grupo incluye a su amigo y cuidador Tommy, sus amigos también dobles Marc y Tolga, con quienes trabajó en la saga de Potter. Además de Radcliffe.

“Cualquiera que haya trabajado en esa franquicia durante todo el proceso es parte de una familia gigante”, explica Holmes. “Solo por la cantidad de tiempo que pasamos juntos y las experiencias de vida que hemos compartido juntos”.

David y Daniel han sido amigos cercanos desde la primera película de Harry Potter SKY/HBO

La producción muestra imágenes que van desde archivos de todos ellos bromeando en el set de filmación, hasta verlos sentados junto a su cama después del accidente y reírse con él hoy en día mientras todos comen juntos en la casa de David. También demuestra la forma en que constantemente quiere mirar hacia adelante, en lugar de reflexionar demasiado sobre lo que le sucedió.

“Dave es, y siempre ha sido, una persona extraordinaria, antes y después del accidente”, dice Daniel Radcliffe, productor ejecutivo del documental. “Quiero que la gente conozca a mi amigo, porque es muy divertido, inteligente, amable y generoso. Y es simplemente una persona increíble. Por eso durante mucho tiempo he querido compartir a Dave con el mundo”.

Un ejemplo de la actitud de David hacia la vida es la forma en que ayudó a recaudar decenas de miles de dólares para personas que necesitan tratamiento médico. “Es una maravilla, ¿verdad?”, dice con justificado orgullo.

“Como un rayo de luz en una nube muy oscura. Y retribuir siempre ha sido importante para mí. Destacar a los héroes que trabajan en el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido es algo que hemos podido hacer en este proyecto y estoy muy orgulloso de ello. Por eso, no solo retribuir financieramente, sino también retribuir con conciencia es realmente importante para mí”.

Además de ser doble, David era un joven gimnasta talentoso SKY/HBO

También tiene la esperanza de que el documental le ayude con sus deseos de transmitir sus habilidades y experiencia a las generaciones más jóvenes. Su sueño es una escuela de escenas de riesgo para jóvenes actores. “Creo que, a menos que inviertas en la juventud, en realidad no estás invirtiendo en toda la experiencia humana. Lo único que tiene valor real en este mundo es abrir puertas a otras personas”.

“Tuve la suerte de tener muchas puertas abiertas para mí. Y ojalá pueda hacer lo mismo por otras personas, ya sean discapacitadas o sanas, ya sea en la industria cinematográfica o en otros aspectos de la vida. Creo que retribuir es lo mejor de lo que somos como humanos.”

En el documental hay poca evidencia de que tiene lástima de sí mismo. E insiste en que quiere que quienes lo vean reciban un mensaje esperanzador. “En la vida eres una víctima o un sobreviviente, ¿verdad? Elijo ser un superviviente, y si eso tiene un efecto en cadena para otras personas que están pasando por dificultades en la vida, entonces tiene que ser algo positivo”.

“Está bien ser vulnerable. Está bien demostrar que la vida no es fácil y, que en última instancia, a veces la vida no es amable contigo. Pero la forma en que la afrontas es un reflejo de quién eres. Es importante superar todos los desafíos y simplemente aceptar todo lo que la vida te depara. Lo bueno y lo malo”.

*Por Lizo Mzimba