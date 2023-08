La historia detrás de la “Barbie siniestra” que creó una fanática por una particular razón

escuchar

La recientemente estrenada película Barbie, dirigida por Greta Gerwing con el protagónico de Margot Robbie, refrescó la pasión que ya existía en todo el mundo por la famosa muñeca creada por Mattel. Y en el universo de esta glamorosa celebridad de juguete existen diversas versiones relacionadas con diferentes oficios que puede tener la muñeca. Así, puede verse una Barbie doctora, Barbie abogada, Barbie astronauta... y decenas de modelos más.

Pero ahora, en las redes sociales, se reeditó una de estas Barbies que es, posiblemente, la que lleva consigo la imagen más siniestra: una muñeca que es espeluznante ya a primera vista. Se trata de la “Barbie silla eléctrica”, que si bien tiene unos años de existencia, apareció ahora nuevamente en una cuenta de Twitter.

El tuit de una usuaria que compartió a la Barbie en la silla eléctrica como un comentario en relación a la película de la muñeca se viralizó rápidamente y trajo de vuelta a la popularidad a esta versión del personaje Instructables

Fue la usuaria Candelaria la que subió a su cuenta tuitera la imagen de una muñeca Barbie vestida con un traje a rayas de presidiaria y sentada en una silla de madera, atada de pies y manos, con un casco metálico y una lamparita instalados sobre su cabeza. Sí. Aunque parezca una imagen de pesadilla, la novia de Ken se ve en esa imagen en una silla eléctrica. Y como la lámpara prendida sobre su testa está encendida, pareciera que se encuentra en plena ejecución.

“Ni una cosa rosa tengo, así que voy a ver Barbie con un outfit inspirado en Barbie silla eléctrica”, escribió la tuitera, haciendo alusión a la pauta que se impuso para ir a ver la película de Barbie con alguna prenda rosada, como una suerte de dress code compartido por los espectadores del filme como parte del marketing de este fenómeno que va más allá de lo cinematográfico.

La muñeca de Barbie en la silla eléctrica fue utilizada para explicar cómo funciona la electricidad y todo el experimento completo está subido a una página de bricolage llamada Instructables Instructables

El posteo de Candelaria se volvió de inmediato viral, recibiendo una lluvia de ‘Me gusta’ -más de 120.000- y decenas de comentarios, muchos de ellos de usuarios sorprendidos, otros que tomaron la imagen de manera divertida y otros que quisieron saber cómo había surgido esta particular muñeca que, como era de esperar, no tiene nada que ver con la compañía Mattel.

La historia de la Barbie en la silla eléctrica

La historia de esta novia de Ken que fue condenada a la silla eléctrica tiene que ver con un trabajo de ciencia que realizó una estudiante estadounidense de escuela secundaria, que quería demostrar cómo funciona este elemento para la pena capital y, de paso, explicar el fenómeno de la electricidad básica.

Esta joven expuso su trabajo en una página llamada Autodesk Instructables, dedicada al mundo del bricolage, las artesanías y otros tipos de trabajos manuales. La creadora de la Barbie de la silla eléctrica, que se hace llamar Jessy Ratfink, señaló que realizó su asombrosa muñeca presidiaria para un trabajo práctico de su colegio.

La joven Jessy Ratfink contó la experiencia paso a paso y dijo que lo primero que hizo fue comprar una muñeca Barbie en una casa de segunda mano y luego demacrar su rostro, de acuerdo con el mal momento que atraviesa Instructables

“Este es un proyecto de feria de ciencias que hice en la escuela secundaria y disgustó por completo a todo el personal femenino de Benton Middle”, escribió la joven en la mencionada página de bricolage. Ella refiere al colegio en el que cursaba entonces, mediados de 2000, en la ciudad de Benton, estado de Luisiana.

En la página, la joven muestra paso a paso cómo realizó su trabajo, con una aclaración importante: “Este quizás no sea el proyecto de feria de ciencias más políticamente correcto, pero definitivamente llama la atención”.

El primero de los pasos, explica Jessy en su proceso de ciencias, es “conseguir una Barbie con brazos y piernas flexibles”. En efecto, ella revela que consiguió una en una tienda de segunda mano por 27 centavos. “No gastes demasiado, porque la arruinaremos bastante”, anuncia la chica.

Lo importante para el experimento de la Barbie de la silla eléctrica es que la muñeca tenga articulaciones para poder atarla a la silla Instructables

Luego, en ese sentido, la joven cuenta que para “la foto policial” de la muñeca, le cortó el pelo, pintó círculos a modo de ojeras alrededor de sus ojos y también le extendió el labial por toda su cara. “Barbie tuvo una noche difícil”, resumió luego, siempre evidenciando un ácido sentido del humor y subiendo al instructivo una imagen de la muñeca con el rostro totalmente desmejorado.

Más adelante, la muchacha continúa describiendo paso a paso cómo hacer para que la silla funcione, aunque no de modo letal, sí como para demostrar cómo trabaja la electricidad.

El momento más tenebroso en la Barbie de la silla eléctrica es cuando la silla se enciende y la corriente comienza a funcionar Instructables

El trabajo es realmente completo y con un sustento científico muy consistente, pero realizado de manera entretenida y con una ‘condenada’ célebre, que le da al proyecto un tono de popularidad que fue rescatado en estos días gracias al filme de Gerwing.

Pero es necesario aclarar que en este experimento de la joven Jessy no ha resultado herida ninguna muñeca de Barbie. Es que la ejecución de la muñeca no pudo ser llevada a cabo de manera eficiente (por suerte para ella y para Ken, que evitó la viudez) y es que, como explicó la propia joven: “Lamentablemente, Barbie no es una buena conductora (de la electricidad) y debido a que está articulada, es casi imposible llenarla con algún material conductor”.

La muñeca de Barbie no se ve afectada por la electricidad ya que realizada en un material que no conduce la corriente, por ello Jessy puso sobre su cabeza una lámpara, de modo de señalar cuando está en funcionamiento el instrumento de la pena capital Instructables

Es por esa razón que la muchacha decidió que, en lugar de mostrar cómo se destruye la Barbie con la electricidad, decidió ponerle la lamparita para graficar el momento en que el elemento para la pena capital se enciende. Con la lucecita sobre la cabeza de Barbie prendida, la creadora de este proyecto concluye, siempre con ironía, en que la silla con la Barbie puede ser utilizada “como luz nocturna, calentador de dedos, luz de lectura o simplemente para que los invitados a tu casa se preocupen por tu salud mental”.

LA NACION