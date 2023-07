La “muñeca” del momento. Margot Robbie: la curiosa predicción que le hizo Brad Pitt, los embates de la fama y su gran amor

escuchar

Brad Pitt (59) lo predijo hace tres años. Frente a las cámaras y en medio de una entrevista, la estrella miró a Margot Robbie (33) y sentenció: “Sos como una Barbie”, entre risas, mientras promocionaban su primera película juntos, Érase una vez… en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. Nadie imaginó entonces que esa observación, enunciada como un chiste, era premonitoria. Hace dos semanas se estrenó Barbie, la película que lleva el nombre de la famosa muñeca de Mattel, y es precisamente Margot quien interpreta a la rubia de juguete enamorada de todas las tonalidades del rosa.

Con su compañero de elenco, Ryan Gosling (que interpreta a Ken), en el estreno de "Barbie" en Londres. Para la ocasión, la actriz eligió un diseño de Vivienne Westwood, inspirado en la Barbie modelo Encantada de Noche de 1960. Getty Images

Para el estreno de su última película en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, lució un vestido también inspirado en la famosa muñeca. Se trata de un modelo alta costura estilo sirena, cubierto de lentejuelas y volado de tul de Schiaparelli, que combinó con unos guantes de terciopelo, zapatos boca de pez y gargantilla de diamantes. Getty Images

El vestido que la actriz desfiló en aquella alfombra roja evocaba a la Barbie modelo Solo in the Spotlight de 1960.

La exitosa comedia no sólo ubicó a la artista entre las favoritas de Hollywood, también la convirtió en la actriz mejor paga de la industria: a poco más de diez años de haber iniciado su carrera, cobró 12,5 millones de dólares por su trabajo.

Con sus compañeros de elenco, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, en el estreno de "Érase una vez… en Hollywood en la 72°" edición del Festival de Cine de Cannes celebrada en 2020. Getty Images

Una selfie con sus fans en Australia, durante el estreno de "Babylon", la película que protagoniza junto a Brad Pitt. Getty Images

EL PRINCIPIO DE TODO

Quizá muy pocos recuerden que Margot desembarcó en 2014 en las calles de San Telmo para filmar Focus, Maestros de la estafa junto a Will Smith, porque los flashes se posaron casi exclusivamente sobre él, una estrella consagrada. Sin embargo, la actriz australiana ya había logrado captar la atención de críticos y medios gracias a su pequeño pero inolvidable papel en El lobo de Wall Street junto a Leonardo DiCaprio. Hoy, casi una década después, Margot es sinónimo de éxito. A quince días de su estreno mundial, Barbie lleva recaudados más de 300 millones de dólares.

Margot de niña. Hija de padres estadounidenses, nació en Dalby (Australia) y se crio en una granja junto a sus tres hermanos. A los 16, empezó a trabajar: fue empleada doméstica, bartender y cajera.

Con su madre, la fisioterapeuta Sarie Kessler. Tras sufrir el abandono de su padre, Margot y ella se hicieron inseparables. Getty Images

“Siento que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida”, reveló ella. Si bien sus protagónicos en Yo, Tonya –papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz–, La leyenda de Tarzán y la saga de Escuadrón Suicida la ubicaron entre las preferidas, Margot en algún momento llegó a confesar que los embates de fama le hicieron replantearse un futuro fuera de la actuación. “Algo estaba sucediendo en aquellos primeros momentos y todo fue bastante horrible. Recuerdo decirle a mi madre: ‘No creo que quiera dedicarme a esto’. Y ella se me quedó mirando, imperturbable, y me respondió: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde como para no hacerlo’. Ahí fue cuando me di cuenta de que la única manera de lidiar con esto era seguir adelante”, reveló a la revista Vanity Fair en 2022.

Embajadora de Chanel desde 2018, Margot rindió tributo a Karl Lagerfeld en la última edición de la gala del MET con un vestido de falda larga y estructura corsé, que había desfilado Cindy Crawford en París, en 1993. Getty Images

En 2016, durante la 88° entrega de los Premios Oscar, Margot llevó un vestido de lentejuelas doradas y escote de vértigo de Tom Ford. Getty Images

Robbie, fabulosa con un diseño de Valentino para el estreno de Babylon en Londres. Getty Images

Dispuesta a apostar fuerte por su carrera, fue detrás de proyectos aún más ambiciosos y no dudó en sumergirse en el mundo de la moda como embajadora de Chanel, Valentino y Bottega Veneta. También se convirtió en una de las princesas de las alfombras rojas gracias a sus fabulosos looks firmados por Armani, Versace y Schiaparelli, entre otras firmas.

EL AMOR, SU MEJOR SECRETO

Casada desde hace siete años con el productor británico Tom Ackerley (33), Margot vive su gran amor lejos de los flashes. Se conocieron en 2014 durante la filmación del drama bélico Suite Francesa, pero no fue hasta el año siguiente que tuvieron su primera cita.

Con su marido, el productor británico Tom Ackerley, a quien conoció en 2014. Juntos produjeron la película de Barbie. Getty Images

Junto a su amiga Cara Delevingne, a quien conoció en el rodaje de "Escuadrón suicida". Getty Images

“Lo nuestro nació como una amistad y con el tiempo se volvió algo más profundo. Siempre estuve enamorada de él, pero sinceramente no creía que me quisiera de la misma manera. Hasta que un día me dije: ‘No dejes que esto se convierta en algo raro entre los dos. No seas estúpida y decíselo’. Y lo hice”, contó en una entrevista en 2016. Ese mismo año la pareja dio el “sí, quiero”, en una íntima ceremonia celebrada en Australia y desde entonces no sólo comparten su vida sino también proyectos cinematográficos que los tienen como productores. “Es agradable estar en un negocio con gente con la que vas a compartir tu vida de todas formas”, sentenció.•

