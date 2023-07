La vida de la Barbie real que se volvió adicta al rosa, pero sufre de un inquietante temor: “Me preocupa”

escuchar

El jueves 20 de julio llega a los cines una de las películas más esperadas del 2023: Barbie. Con Margot Robbie como la mítica muñeca, Ryan Gosling como Ken y bajo la dirección de Greta Gerwing, la expectativa es muy alta y de a poco todo comienza a teñirse de rosa, incluso por el film hasta hubo escasez de pintura de ese color a nivel mundial. Pero, si bien la historia de la famosa muñeca es ficticia, lo cierto es que en la vida real hay una joven de 18 años que vive la ‘vida en rosa’. Tiene una verdadera obsesión por ese color, el cual, aseguró, le ayudó a ganar confianza. Sin embargo, y a pesar de que solo se compra prendas y cosas que estén dentro de esa gama del rosa, hay una cuestión central que le genera mucho temor.

Barbie fue siempre una de las muñecas predilectas con las que jugaban las niñas, pero aunque para muchos es “algo infantil” para otros no conoce edad ni tiempo. Algunos se mimetizaron tanto con el personaje que lo volvieron, literalmente, parte de su vida. Una entrevista publicada por el medio británico Mirror, dio a conocer la historia de la ‘Barbie real’. Katie Loveday tiene 18 años y desde niña se volvió fanática de la muñeca de plástico, la cual coleccionó desde el primer momento - tuvo más de 100 incluidas también las Bratz - y de la cual imitó su color característico a la hora de vestirse y también su estilo: zapatos con plataforma, ostentosos vestidos, plumas y por supuesto, el cabello rubio.

Margot Robbie en la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig que se estrena el 20 de julio Warner Bros.

“Tenía todas las muñecas de edición limitada, como la Barbie Dream Wedding y la que venía con el auto rosa. Los vestí de rosa”, contó la joven. En este sentido, reveló que su madre notó su obsesión por el rosa y le compraba cosas de ese color, ya que a ella misma también le gustaba. “Mi madre es muy ostentosa y brillante. Ella tiene un estilo rosa bebé, mientras que a mí me encantan todos los tonos de rosa. Somos una familia muy orientada a la moda, y a ella le encanta coser y hacer crochet, al igual que a mí”, relató.

Pero, si bien desde temprana edad Loveday hizo ‘su vida en rosa’, cuando estaba en la secundaria se replanteó su forma de vestirse y cuestionó las prendas que tenía en el placar. “Quería copiar un poco a todos los demás: mi estilo se volvió muy básico y muy simple. Usaba remeras blancas sencillas, zapatos blancos y jeans ajustados todo el tiempo”, recordó. Sin embargo, se sinceró y dijo que esos atuendos la hacían sentir “muy insegura” aunque desconocía el motivo.

La vida de Katie es "total pink" desde sus outfits hasta su cuarto e incluso el interior de su auto (Foto: Mirror / Tom Maddick SWNS)

“Una vez que terminé la escuela y me convertí en una persona más independiente, me di cuenta de que en realidad no me veía bien con ninguna de esas prendas, solo vestía lo que pensaba que otras personas querían que usara”, expresó la joven e incluso contó que durante la pandemia de coronavirus el color rosa tomo otro significado. “Sentí que quería comenzar a expresarme más”, reflexionó y explicó que fue así como empezó a incorporarlo de a poco a su maquillaje, lo que hizo que su confianza creciera y recuperara su “individualidad”, con el estilo que verdaderamente la caracterizaba y sin temor por lo que dijeran los demás.

Es por eso que la joven, que desde Sleaford, una localidad en Lincolnshire, Inglaterra, tiene su propio emprendimiento, contó que hoy se niega a usar cualquier color que no sea ese, compra ropa online todos los días, tiene alertas para que le avisen cuáles son los nuevos ingresos en color e incluso explicó que luego de usar muchas veces un conjunto lo vende y se compra otro. Además, como no podía ser de otra manera, está ansiosa por el estreno de la película de Margot Robbie y hasta está buscando los icónicos zapatos que se vieron en el tráiler.

Durante la secundaria, Katie quiso vestirse como "una chica normal" pero luego decidió convertirse en una "Barbie girl" (Foto: Mirror / Katie Loveday SWNS / Tom Maddick SWNS)

El cuarto, la casa y hasta el interior del auto de Katie es ‘total pink’. En su extremadamente amplio guardarropa, solo hay prendas y accesorios en ese color y aunque la confianza y seguridad que adquirió la llena de orgullo, hay una cuestión que le genera cierta intranquilidad que no tiene que ver con ella misma, sino con los hombres. Ella explicó que su estilo y su confianza pueden intimidar a más de uno: “Mis amigos varones han dicho que nunca se acercarían a mí y me pedirían mi número porque no creen que puedan conseguirlo. ¡Solo quiero un hombre que ame mi confianza, y alguien que pueda unirse!”

“Me preocupa que la mayoría de la gente también quiera una pareja que se vista más relajada, mientras que yo baso todo mi look en las Barbies de mi infancia”, manifestó la joven inglesa e incluso comentó que teme que la persona con la que salga vea su cuarto y piense que el “total pink” es un poco mucho.

