La impresionante suma que Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudaron para ayudar a refugiados ucranianos

A pocos días de iniciar una recaudación, cuyo objetivo es ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania, Mila Kunis y Ashton Kutcher informaron sobre la cantidad de dinero que consiguieron colectar hasta el momento. La pareja de actores hizo un llamamiento a sus fanáticos para que colaboren en la causa con la que buscan alcanzar los 30 millones de dólares, que serán utilizados para ayudar a los refugiados.

En un nuevo video que publicaron en Instagram hace unos contaron que ya llegaron a los 15 millones de dólares desde que se lanzó la iniciativa. Sin embargo, el número sigue en aumento y desde la página principal de GoFoundMe superaron los 18,3 millones hasta ahora. En aquella oportunidad, la explicaron que ellos pondrían 3 millones de dólares para la causa, que ya se ven reflejados en el sitio.

A través del video, la actriz -que tiene raíces ucranianas- envió un mensaje a sus seguidores para referirse a la colecta. “Solo queríamos brindarles una actualización rápida sobre la situación con respecto a la recaudación de fondos. Estamos a mitad de camino. Estamos muy emocionados y queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Han sido unas últimas 48 horas increíbles”, señaló.

Mila Kunis y Ashton Kutcher revelaron que llevan 15 millones de dólares recaudados

Durante el video, la pareja sumó al creador de Flexport, Ryan Petersen y Brian Chesky, CEO de Airbnb, para explicarle a la gente que donó sobre el uso que tendrá el dinero recaudado. Hasta ahora, más de 50.000 personas hicieron aportes desde distintas partes del mundo.

Cuando hicieron el anuncio de la campaña, Kunis explicó que parte de su iniciativa tenía que ver con sus orígenes. “Nací en Chernivtsi, Ucrania en 1983 y vine a Estados Unidos en 1991. Siempre me he considerado estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y por mi familia”. En ese sentido hizo hincapié en lo que le ocurre al ver lo que sucede en su país: “Hoy puedo decir que nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”.

La pareja organizó una campaña para recaudar dinero (Foto: Captura Instagram/@aplusk)

Tras escucharla, Kutcher -su esposo desde 2015- la interrumpió para dedicarle unas sentidas palabras. “Nunca estuve más orgulloso de estar casado con una ucraniana”, expresó.

Nuevamente, el matrimonio junto a los empresarios que los acompañaron volvieron a hablar sobre la finalidad de la iniciativa. Así, indicaron que el dinero recaudado será destinado a dos fundaciones: una que envía suministros a los lugares en donde llegan los refugiados, en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, y otra que proporciona alojamiento gratuito de corta duración para aquellos que huyen de Ucrania y no tienen a dónde ir. De esta forma, la recaudación será utilizada para ayudar a la gente a que pueda tener un lugar para quedarse.

La pareja informó sobre las actualizaciones en torno a la recaudación que iniciaron la semana pasada Instagram

Por último, el actor se despidió con una reflexión sobre el apoyo que debe haber hacia los pueblos en una situación como esta. “Vamos a hacer que las cosas sucedan. Hay algunos problemas en el mundo que requieren de un pueblo para resolverlos, y hay otros que necesitan del resto del mundo para conseguirlo. Este es uno de esos otros problemas”, finalizó.