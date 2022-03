Rusia-Ucrania: Mila Kunis y Ashton Kutcher buscan recaudar 30 millones de dólares para ayudar a las víctimas de la guerra

Mila Kunis, quien nació en Ucrania, y su marido Ashton Kutcher, lanzaron en las últimas horas una campaña para recaudar 30 millones de dólares que serán utilizados para ayudar a las familias ucranianas desplazadas tras la guerra iniciada por Rusia. La pareja también aseguró que ellos mismos pondrán 3 millones de dólares para la causa.

“Soy una estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y por mi familia”, dice Kunis en un video publicado el jueves, en donde anuncia la misión que tienen. “Pero hoy, puedo decir que nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana ”, agrega.

Desde su lanzamiento, la campaña logró recaudar 15 millones de dólares, número que continúa subiendo. “Mientras somos testigos de la valentía de los ucranianos, también somos testigos de la carga inimaginable de aquellos que han elegido la seguridad”, escribieron los actores en el posteo que publicaron en Instagram.

El dinero recaudado será destinado para ayudar a dos fundaciones: una que envía suministros a los lugares en donde llegan los refugiados, en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, y otra que proporciona alojamiento gratuito de corta duración para aquellos que huyen de Ucrania.

Mila Kunis, nació en Chernivtsí, Ucrania, el 14 de agosto de 1983. Cuando Kunis tenía siete años, su madre Elvira y su padre Mark decidieron emigrar a los Estados Unidos porque, a pesar de tener buenos trabajos, no veían un buen futuro en el país para Mila y su hermano menor, Michael. “Nos fuimos con 250 dólares, eso era todo los que no permitieron llevar con nosotros. Mis padres renunciaron a sus títulos, dejaron todo [Elvira es profesora de física y Mark, ingeniero mecánico]. Llegamos a Nueva York un miércoles y el viernes mi hermano y yo ya estábamos estudiando en Los Ángeles”, contó la actriz en una ocasión.

La estrella de Hollywood también manifestó su dificultad para adaptarse siendo tan pequeña. “Lloraba todos los días, no entendía el idioma, la cultura, no entendía a la gente”, expresó Kunis, quien no tiene redes sociales, por lo cual fue su esposo quien dejó el mensaje en apoyo a Ucrania.

Días atrás, a través de su cuenta de Twitter, Kutcher ya había dejado un mensaje alusivo al ataque bélico que tiene en vilo al mundo. “Yo estoy con Ucrania”, escribió fijando su postura.