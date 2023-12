escuchar

María Becerra termina el 2023 de gran manera: colmada de éxitos y con el reconocimiento internacional que soñó desde sus primeros contenidos como youtuber, donde destacaba el deseo de tener un futuro en la música. Sin embargo, pese a ese buen momento en lo profesional, en lo personal no recibió las mejores noticias en estos últimos días. Sus vecinos se organizaron para realizar una denuncia pública por los obstáculos que tienen en el barrio para circular, presuntamente por las medidas de seguridad que tiene la cantante.

A sus 23 años, María Becerra se consagró como una de las figuras más relevantes de la música nacional, y supo cruzar las fronteras con su música, con diversos lanzamientos que suenan internacionalmente, así como también por el reconocimiento de sus colegas por su trabajo en la industria. Pero la fama no la inhibe de ser “escrachada”, y esto lo demostraron los vecinos del barrio de Vicente López, Buenos Aires. Allí hablaron ante los medios sobre los movimientos de la “Nena de Argentina” que impiden la libre circulación en la zona lindera donde se ubica su hogar.

María Becerra generaría un gran malestar entre sus vecinos (Foto Instagram @mariabecerra)

“Parece que los vecinos de Becerra están indignados hace tiempo. La denuncia será pública a partir de este momento y no descartan ir a la Justicia. La acusan de uso indebido del espacio público”, informó el periodista Juan Etchegoyen en Desayuno Americano (América), quien destacó que quienes se quejan por esta situación prefieren resguardar sus identidades, debido a las consecuencias que podrían sufrir debido a la fama de la “denunciada”.

Por ello, mediante audios de voz, un vecino describió cuál es la molestia puntual. “La verdad es que en Vicente López estamos con una situación molesta. Se mudó María Becerra al barrio junto a su novio y no sé si alguien más de su equipo, pero es algo que no se aguanta más”, le contó a Etchegoyen, quien público esta información. Además, el denunciante indica que al momento que la joven llegó al barrio realizó fiestas ruidosas. Sin embargo, “el problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra”, indicó. En la misma línea remarcó que los autos de sus empleados son colocados en la vereda y obstaculizan el paso por la vereda y se corta el tránsito.

“Es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando la zona porque no pueden pasar ya que los autos los dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree que es, pero pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”, detalló, muy molesto.

Con un segundo audio, el periodista dejó en claro que la molestia es grupal, siendo que otro vecino se sumó a la descripción del problema que atraviesan en la zona. “Quería comentarles que soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”, señaló, en la misma sintonía que su vecino.

La cantante generaría una obstrucción del espacio público (Foto Instagram @mariabecerra)

En las últimas horas, el problema habría mermado por la ausencia de la cantante en su hogar. No obstante, los denunciantes no cuentan con la información sobre el paradero de Becerra ni si realizó una mudanza o se encuentra de viaje. Por el momento, ella no hizo su descargo al respecto.