La inesperada presencia en los Martín Fierro de Cable que enterneció a todos y se robó las miradas

El jueves 12 de noviembre se entregaron los Martín Fierro de Cable 2026, premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Se presentaron 35 categorías y el Oro, el máximo galardón, quedó en manos de Eduardo Feinmann. Pero, entre todos los asistentes, hubo una presencia que fue completamente inesperada y que terminó sacando más de una sonrisa. ¿Quién? Una perrita.

Charlie López llegó junto a su mascota, que pasó por la peluquería antes de esta gran noche GERARDO VIERCOVICH

El escritor y columnista de TN Charlie López llegó a la entrega de premios acompañado por Belle, su perrita. Aunque, dadas las circunstancias, su presencia causó sorpresa, hizo que varios voltearan las cabezas para verla. Si bien esto podría ser abrumador, ella está acostumbrada a ser el centro de atención, puesto que suele aparecer tanto en televisión como en teatro y es protagonista de las redes sociales del conductor.

Charlie López con su perrita Belle en los Martín Fierro de Cable 2026

Durante la gala, López posó para las cámaras con su mascota en brazos. El conductor recibió una nominación en la categoría Cultural/Educativo por su programa El baúl de Charlie López (TN). Compitió con Los siete locos (Cristina Mucci - Canal de la Ciudad) y Mi país (Victoria Vanella - Argentina 12). Este último ciclo se quedó con el galardón.