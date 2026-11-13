Saltar al contenido principal

La inesperada presencia en los Martín Fierro de Cable que enterneció a todos y se robó las miradas

El escritor y columnista Charlie López asistió a la ceremonia organizada por APTRA acompañado por su mascota, que se convirtió en protagonista de la velada

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Charlie López junto a su mascota, Belle
Charlie López junto a su mascota, Belle

El jueves 12 de noviembre se entregaron los Martín Fierro de Cable 2026, premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Se presentaron 35 categorías y el Oro, el máximo galardón, quedó en manos de Eduardo Feinmann. Pero, entre todos los asistentes, hubo una presencia que fue completamente inesperada y que terminó sacando más de una sonrisa. ¿Quién? Una perrita.

Charlie López llegó junto a su mascota, que pasó por la peluquería antes de esta gran noche
Charlie López llegó junto a su mascota, que pasó por la peluquería antes de esta gran nocheGERARDO VIERCOVICH

El escritor y columnista de TN Charlie López llegó a la entrega de premios acompañado por Belle, su perrita. Aunque, dadas las circunstancias, su presencia causó sorpresa, hizo que varios voltearan las cabezas para verla. Si bien esto podría ser abrumador, ella está acostumbrada a ser el centro de atención, puesto que suele aparecer tanto en televisión como en teatro y es protagonista de las redes sociales del conductor.

Charlie López con su perrita Belle en los Martín Fierro de Cable 2026
Charlie López con su perrita Belle en los Martín Fierro de Cable 2026

Durante la gala, López posó para las cámaras con su mascota en brazos. El conductor recibió una nominación en la categoría Cultural/Educativo por su programa El baúl de Charlie López (TN). Compitió con Los siete locos (Cristina Mucci - Canal de la Ciudad) y Mi país (Victoria Vanella - Argentina 12). Este último ciclo se quedó con el galardón.

LA NACION
CelebridadesMartín Fierro de Cable 2026Eduardo FeinmannMarina CalabróSergio Lapegüe
  1. MasterChef: una desagradable sorpresa en un plato destapó una pelea entre participantes
    1

    MasterChef Celebrity: una desagradable sorpresa en un plato destapó una pelea que incluyó tirones de pelo y un cachetazo

  2. Murió Regina Torné, conocida por sus roles en Como agua para chocolate y El Chavo del 8
    2

    Murió la actriz Regina Torné, conocida por sus roles en Como agua para chocolate y El Chavo del 8, a los 82 años

  3. Martín Fierro de Cable 2026: los looks de la alfombra roja
    3

    Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de la alfombra roja

  4. Revelaron el supuesto motivo por el que Alejandro Stoessel no querría firmar un acuerdo con Tini
    4

    Revelaron el supuesto motivo por el que Alejandro Stoessel no querría firmar un acuerdo con Tini: “Irregularidades”