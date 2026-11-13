Martín Fierro de Cable 2026: los ganadores, la novedad que no tuvo éxito y el periodista que se llevó el Oro

La televisión celebró este jueves otra de sus grandes noches con la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), en una ceremonia que se llevó a cabo en el Goldencenter de Parque Norte con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

La entidad liderada por Luis Ventura reconoció a las producciones del período 2025 a lo largo de 35 categorías, además del máximo galardón -el tan ansiado Oro, que se lo llevó Eduardo Feinmann-, e introdujo una novedad: con la intención de “darle ritmo” a la entrega, implementaron un sistema de cuenta regresiva para los agradecimientos. Así, los ganadores tenían solo 45 segundos para hablar desde el escenario; luego, se cortaría el sonido del micrófono, tal como advirtieron los anfitriones. “Si son vivos, le agradecen a mamá, a papá, al perro, a algún amigo, el vestido y les digo que les sobran cinco segundos por lo menos”, dijo con humor Calabró.

El salón donde se lleva a cabo la premiación de APTRA antes del inicio de la ceremonia

Durante la velada, los 600 invitados distribuidos en 64 mesas degustaron un menú en pasos que inició con rosetones de prosciutto y stracciatella sobre carpaccio de peras frescas con crocante de tomates secos como entrada; luego, el plato principal, una pavita en salsa malbec sobre aligot de queso raclette con guanciale crocante y, para el postre, un volcán de chocolate con helado de vainilla.

La velada tiene 600 comensales distribuidos en 64 mesas

El menú que degustarán los invitados

A medida que iban llegando los nominados y sus acompañantes, quien llamó la atención fue el escritor Charlie López (conductor del ciclo El baúl de Charlie López, por TN), que acudió junto a su inseparable mascota, Belle, con quien suele asistir a sus compromisos laborales, tanto a su programa como a sus funciones de teatro.

Charlie López con su mascota, Belle, en los Martín Fierro de Cable 2026

El fervor de Luis Ventura

Luis ventura, presidente de Aptra, dio su discurso de apertura como de costumbre, con la perlita de que llegó unos segundos tarde al escenario luego de que los conductores lo presentaran. Entre risas, se excusó con que estaba saludando a sus amigos e invitados. “Ver las mesas completas me llena de alegría y de fervor para seguir empujando. La celebración es algo que los argentinos estamos perdiendo, dejamos de celebrar a nuestros profesionales, de festejar el trabajo, los contenidos, y no nos damos cuenta del valor que tenemos. El Martín Fierro está para eso, por más que a alguno le pese. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo. Empecemos a verlo”, exclamó.

El encendido discurso de Luis Ventura

Acostumbrado a las críticas hacia su gestión, y conocedor del timing y el impacto televisivo, Ventura sentenció: “Parece que molesta que a Aptra le vaya bien. Molesta que los Martín Fierro tengan cada vez más estatuillas. Molesta que nos vayamos a China, a Dubái, a Estados Unidos. Somos profesionales, somos argentinos y vamos a ganar”.

Un intento fallido

Ariel Tarico fue el primer premiado de la ceremonia en la categoría labor humorística por su rol en Solo una vuelta más y Tarico fake news (TN), aunque no estuvo presente para recibirlo por coincidir con su horario de aire (sí llegó al cierre, para la foto grupal con todos los ganadores). Siguió el ciclo Mi país (Argentina|12) en programa cultural-educativo. Su conductora, Victoria Vanella, fue la primera víctima del límite de 45 segundos para hablar: el micrófono se cortó justo cuando estaba finalizando, en el momento en el que decía que “la cultura es un derecho”. En mejor programa deportivo, el ganador fue Paso a paso (TyC Sports), con Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi, que también sufrieron el apagón del sonido.

A los de Paso a Paso les cortaron el audio

Arte, moda y tendencia fue la siguiente categoría, cuyo galardón quedó en manos de Mandinga Tattoo (Canal de la Ciudad). El mejor panelista fue Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta, por TyC Sports), el primer beneficiado con el cierre del contador durante sus palabras de agradecimiento. Duró poco el intento de Aptra por acortar los discursos. “Hemos desactivado el contador. Me parece que fue una buena decisión. No se abusen. Pero hasta ahora venimos espectacular”, apuntó Calabró.

Finalmente el contador fue desactivado

Los ganadores y sus discursos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN fin de semana) fue premiada como columnista de espectáculos. La primera mención especial de la noche fue para Canal (á), Canal Rural y Canal 26, tres señales que nacieron en abril de 1996 y cumplen 30 años de trayectoria. Ariel Tarico volvió a llevarse otra estatuilla por su programa Tarico fake news en la terna de mejor programa de juegos/entretenimiento/reality/humor. A continuación, A24 recibió el Martín Fierro a la mejor señal de noticias. El premio a mejor programa económico fue para Economía & Real Estate (Metro), con Daniel Zampone. En tanto, Tranquera abierta (Canal Rural) fue el mejor programa rural.

Luis Novaresio entrevista (A24) fue reconocido como mejor programa de entrevistas y, desde el escenario, el conductor analizó la coyuntura política. “En estos tiempos es importante intentar hablar con los que piensan distinto, aprender de los que piensan distinto, cuidar la palabra, no someternos al diálogo de los insultos, seguir intentando hacer periodismo”, señaló el periodista. “Venimos de un fin de semana maravilloso, no solo por la presencia de alguien que nos enseñó a dialogar, que es el Papa León, sino porque el sábado tuvimos una de las Marchas del orgullo más importantes de la historia, mostrando que la diversidad es un valor. Para los que no lo entienden, se lo pierden”, reflexionó.

La distinción al mejor ciclo musical fue para Cultura DJ (Canal de la Ciudad), y el premio al mejor noticiero diurno se lo llevó Siempre noticias (Crónica TV), con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso.

A continuación se entregó un reconocimiento a Eduardo Eurnekian, “el hombre que trajo y expandió la televisión por cable a la Argentina y transformó para siempre la cultura audiovisual del país”, destacaron en el video homenaje.

En la terna temas médicos, el programa vencedor fue Doctor C (C5N), de Guillermo Capuya. “¿Vengo bien, amor?“, dijo luego Marina Calabró a su pareja, Rolando Barbano, que miraba atento desde las mesas. El ciclo Wifi (A24), con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, se llevó el galardón a mejor programa periodístico: “Me alegro que muchos colegas estén ahora hablando de lo que está pasando con el poder y los ataques a la prensa. Durante muchos años, muchos de ellos estaban calladitos, no es ironía ni chicana. ¿El poder cuándo se enoja? Cuando se dice una verdad", sostuvo Wiñazki.

El premio a mejor programa infantil/juvenil fue para la segunda temporada de Selenkay (Disney Channel), con los actores Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica Antonópulos y Manuel Ramos. Nicolás Pizzi (LN+) fue galardonado como columnista policial/judicial, y fue José del Río quien subió al escenario en su lugar debido a que el periodista tuvo que ausentarse por motivos personales.

La dupla de conductores, que aportó agilidad a la ceremonia, protagonizó otro pase de comedia. “¿Me toca a mí? Estoy perdido”, dijo Lapegüe antes de indagar en los dotes culinarios de su colega. “¿Qué cocinás vos?“, quiso saber. ”Nada. El agua hervida me sale fuera de punto", reconoció Calabró, y luego aseguró que su pareja “se da mañana con la pizza de freezer”. Entonces, la estatuilla a programa culinario quedó en manos de Maestros de la medialuna (El Gourmet), con Juan Manuel Herrera.

Eduardo Feinmann fue reconocido por su labor en conducción masculina en el Noticiero A24. “Para unos soy una basura ensobrada y para otros, apenas un periodista. Eso es lo que me gusta ser, nada más que un periodista. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo”, remarcó.

En turismo y tiempo libre ganó el programa Turismo Argentina (Somos Amba), con Diego D’ Angelo, y en la terna programa de servicios, El defensor (Crónica TV), con Adrián Frascino. “Cada sábado escuchamos a jubilados que trabajaron toda su vida y que hoy tienen que elegir entre comprar remedios o pagar las cuentas. Es triste después de tanto esfuerzo y trabajo. A los políticos los invitamos siempre y nunca vienen, podrían explicar de qué manera solucionarle la vida a los jubilados”, reclamó el conductor.

La categoría mejor documental fue para Octubre TV (Argentina|12), mientras que Alejandro Moreyra (C5N) obtuvo el premio a mejor movilero. “Cada vez vemos más gente rota, ojo con la salud mental de los argentinos. Muchos están con bronca, rencor e intolerancia, pero qué podemos pretender cuando quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva. Tratemos de revertir estas manifestaciones de odio y que ser buena persona se vuelva a poner de moda”, reflexionó el ganador.

El Martín Fierro de Cable a mejor columnista económico fue para Andrés Lerner (Minuto uno, C5N), quien también tuvo unas palabras sobre la actualidad del país: “Cuando pensemos en una economía que funciona, pensemos en las pymes, en los trabajadores, en los jubilados y en los estudiantes porque, sino, no funciona”. Luego, la terna a mejor aviso publicitario fue para la pieza “Todo te pide Easy”.

Con el Martín Fierro entre sus manos por TN Deportivo, Marcelo Fiasche apuntó contra la gestión de Chiqui Tapia: “Nos dan el premio el día en el que no pudimos entrar a cubrir la conferencia de prensa de Scaloni porque en AFA se están haciendo cosas feas; la censura merece ser repudiada”, dijo el periodista, que subió al escenario junto a Ricardo Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti.

La estatuilla a mejor producción integral fue para A24. En programa de interés general ganó Duro de callar (Crónica TV), y el noticiero central destacado fue Diario de las 20 (Argentina|12), con Analía Argento.

El In memoriam y la segunda oportunidad de Kavlin

El momento emotivo llegó con el In memoriam, musicalizado con “Canción de las simples cosas”. Allí se recordó a Samuel “Chiche” Gelblung, Julio Ricardo, Rodolfo Pousá, Marcelo Araujo, Roberto García, Ernesto Cherquis Bialo, Ernestina Pais, Adolfo Aristarain, Guillermo Salatino, Luis Brandoni, Rómulo Berruti, Ramiro Agulla, Leonardo Rud, Fernando Confessore, Luis Puenzo y Oscar “El Negro” González Oro.

Daniel Bilotta (Odisea Argentina, LN+) fue seleccionado como mejor columnista político, mientras que Rosario Ayerdi (Argenzuela, C5N) fue reconocida en la terna labor periodística femenina. Pablo Rossi (H17, por A24), en tanto, celebró su primer Martín Fierro. “Vale la pena que repensemos el valor de la palabra. Nuestra profesión está bajo acecho. Repensemos cuánto representa que usemos bien la palabra porque muchos la maltratan. Usemos la palabra como puente y no como arma”, consideró durante su discurso de agradecimiento.

El Martín Fierro a Daniel Bilotta, de LN+

A la hora de recibir el galardón a mejor Magazine por Mañanas picantes (Argentina|12), David Kavlin se emocionó al recordar los tres infartos que sufrió a fines de 2025. “Voy a cumplir un año de vida. Le pedí a Dios vivir dos veces, me dijo que eso no se podía, pero existe el milagro de la segunda oportunidad. Todos debiéramos vivir como si hubiésemos tenido un infarto. Disfruten, amen, no a la violencia ni al odio, no naturalicemos la maldad porque el riesgo que corremos es que los villanos se transformen en héroes”, dijo frente al micrófono.

La revancha de Marina Calabró

“Perdí tres Martín Fierro consecutivos”, dijo Marina Calabró antes de anunciar la terna a labor en conducción femenina. Y la tercera fue la vencida, porque resultó ganadora por su trabajo en Arranca la tarde (A24). Su pareja, Rolando Barbano, se puso de pie para aplaudirla. “No les puedo explicar lo feliz que estoy. La última vez que agradecí un Martín Fierro se armó un bolonqui, amor”, dijo ella, emocionada. “Se lo quiero dedicar a Mía [su hija] y decirle que estoy tan orgullosa de ella. A Coca [su madre], que está viendo, a Iliana [su hermana], que estuvo todo el día pendiente desde Santa Fe, y a mi viejo. Y se lo dedico a mi amor, sí, a vos, Rolando, a vos, porque aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”, dijo en alusión a la polémica que se desató en los Martín Fierro de Radio de 2024, cuando ella le dedicó el premio al periodista, pero él no le devolvió gentilezas al subirse al escenario.

La emoción de Marina Calabró

El primer y único empate de la velada ocurrió en la categoría de labor periodística deportiva, donde fueron premiados Sebastián “Pollo” Vignolo y Diego Latorre. Antes de anunciar el Oro, Ventura pidió un fuerte aplauso para los conductores. Finalmente, Eduardo Feinmann se llevó el máximo galardón de la noche y tuvo un breve discurso de agradecimiento. “Es un honor y una gran responsabilidad recibir este premio. Hacer periodismo es incomodar a quien sea sin importar a quién se incomoda”, concluyó.