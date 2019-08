La participante dio una respuesta inesperada en el programa

El programa Otra noche familiar tuvo un nuevo episodio divertido y a la vez desconcertante donde una participante dejó estupefacto a Guido Kaczka con la respuesta a una de sus preguntas.

Esta vez, el conductor del ciclo le consultó a Rocío, una de las concursantes, si conocía el símbolo químico del oro. La joven dudó unos instantes y no se arriesgó a responder por lo que el animador debió preguntar nuevamente.

En un momento de suspenso porque la compañera de juego podía caer al agua, Rocío continuó meditando la respuesta y dijo: " Un lingote".

La inesperada respuesta que obtuvo Guido ¿Cuál es el símbolo químico del oro?. Fuente: El Trece 04:34

Video

Posteriormente Kaczka decidió ayudar a su participante, imitando un grito de dolor. "Ayyy, auuuu", aulló con la intención de deslizar de manera oculta la respuesta a la inquietud ("AU" es la respuesta correcta).

Sin embargo, al momento de dar su respuesta final, la joven falló nuevamente y debió abandonar el juego. Mientras tanto, en las redes, los memes sobre el episodio estallaron:

Otros casos

No es la primera vez que Kaczka recibe una respuesta equivocada a alguna de sus preguntas que resulta siendo viral. En mayo, María José, de 14 años, fue consultada por la capital de Sudán. "No, Guido, no me la acuerdo", le respondió. Ante la parálisis de la concursante, el conductor le recomendó que trate de aventurar alguna respuesta. "Tiro una cualquiera, no sé. Montevideo", dijo ella. "Esa respuesta está mal", le contestó Kaczka que igual le brindó varias pistas intentando que diera con la opción correcta (Jartum) sin lograrlo.

El episodio recordó a otro momento hilarante sucedido en En cinco pasos, otro ciclo de Kaczka, cuando una participante fue consultada sobre cuál era la película de James Cameron que ganó once premios Oscar- Titanic- y respondió Irene, yo y mi otro yo.