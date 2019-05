La insólita respuesta en el programa de Guido Kaczka que se volvió viral

: La chica jugaba por la oportunidad de ganar un viaje a Punta del Este con su madre - Fuente: eltrece 04:29

Un programa de concursos de Guido Kaczka volvió a ser el comentario de las redes sociales cuando una participante sorprendió a propios y ajenos con una respuesta equivocada.

María José, de 14 años, jugaba en Otra noche familiar (eltrece) por la oportunidad de ganar un viaje a Punta del Este con su madre.

Fue entonces que Kaczka le preguntó a la chica cuál era la capital de Sudán. "No, Guido, no me la acuerdo", le respondió. Ante la parálisis de la concursante, el conductor le recomendó que trate de aventurar alguna respuesta.

"Tiro una cualquiera, no sé. Montevideo", dijo ella. "Esa respuesta está mal", le contestó Kaczka que igual le brindó varias pistas intentando que diera con la opción correcta -Jartum- sin lograrlo.

La mamá de María José terminó en el agua y las ironías empezaron a multiplicarse en Twitter.

El episodio recordó a otro momento hilarante sucedido en En cinco pasos, otro ciclo de Kaczka, cuando una participante fue consultada sobre cuál era la película de James Cameron que ganó once premios Oscar- Titanic- y respondió Irene, yo y mi otro yo.