Así está hoy Carolina Chiappetta, la ex Gran Hermano que se volvió viral por años por un momento con Solita Silveyra

Carolina Chiappetta quedó marcada en la historia de la televisión argentina por una escena que se repitió durante años en programas de archivo, especiales y compilados virales: su salida de Gran Hermano a pocos días de la caída de las Torres Gemelas.

En 2001, con apenas 22 años, Carolina decidió anotarse en el casting del reality que emitía Telefe. El formato ya era un fenómeno internacional y despertaba curiosidad en miles de jóvenes que buscaban una experiencia distinta o una oportunidad en los medios. Antes de ingresar al programa trabajaba como azafata, oficio que conectaba con su fascinación por los aviones y el mundo aeronáutico. Sin embargo, sentía que necesitaba un cambio y apostó por la exposición pública.

Dentro de la casa intentó armar alianzas desde el comienzo, temerosa de quedar aislada. Su perfil frontal la llevó a protagonizar uno de los primeros complots del ciclo junto a otras participantes, lo que derivó en una nominación y posterior eliminación tras 43 días de convivencia. La noche de su eliminación quedó grabada en la memoria colectiva. Al salir del aislamiento, la conductora Soledad Silveyra le comunicó en vivo que, mientras ella permanecía en la casa, dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas en Nueva York.

Carolina Chiappetta decidió volver al anonimato después de haberse convertido en una de las figuras más virales de la televisión argentina (Foto: Instagram @carochiappetta)

La reacción fue inmediata. Carolina rompió en llanto frente a las cámaras, en estado de shock. Durante años, ese fragmento circuló como meme y fue replicado en compilados televisivos y redes sociales. Lo que para muchos fue un momento televisivo impactante, para ella significó un episodio de profunda angustia. En un video compartido en sus redes sociales, la mujer explicó qué fue lo que pasó por su cabeza en aquel momento y que la hizo entrar en pánico.

“Quiero contar esto porque realmente... ustedes tienen que entender que yo no solo estuve aislada, sino que muerta de hambre, durmiendo mal y de repente, puf, salgo. Pasarela, (Mariano) Peluffo, gente. ¿Me entienden?“, recordó el impacto que le supuso el contacto inmediato con la realidad.

“Me acuerdo que un tubo de alfajores Jorgito me lo comí entero en dos o tres pasos. Llego al estudio y Solita, mi familia, gente, mucha emoción, y conecto con la gente de la casa que para mí, para ese momento, algunas eran mis hermanas. Porque era todo muy movilizante el aislamiento. Y en un momento Solita me dice: ‘¿Y con tu pareja que rompiste antes de entrar?’. Y yo por dentro: ‘Ah no, ni idea’”, continuó al reconstruir aquel día.

Así está hoy Carolina Chiappetta (Foto: Instagram @carochiappetta)

Acto seguido, Solita le haría saber la caída de las Torres Gemelas y toda la información dada a conocer en un mínimo lapso de tiempo le hizo suponer que el país se encontraba en guerra y que incluso su exnovio había muerto producto del conflicto bélico mundial. Sin embargo, con el correr de los días y tras hablar con los psicólogos del programa, pudo serenarse y muchos meses después, ver las imágenes reales del impacto de los aviones.

Después de su participación en el programa, Carolina tuvo apariciones en ciclos como Sentí el verano y Videomatch. Sin embargo, eligió alejarse de la exposición pública. Lejos de buscar prolongar la fama televisiva, optó por reconstruir su vida en el ámbito privado y volver al mundo de la aviación, donde trabaja hasta la actualidad.