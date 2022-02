La inesperada respuesta que recibió Abel Pintos en una foto que le dedicó a alguien muy especial

“Hoy es el cumpleaños de la más grande. La más grande de nuestros hijos y la más grande, en todo sentido”, expresó Abel Pintos en su cuenta de Instagram al compartir una imagen de una imponente torta con temática de café y cookies. La dedicatoria especial fue para Guillermina, la hija adolescente de su esposa, Mora Calabrese, y con la que comparte un inmenso cariño paternal. Más allá de la publicación y el mensaje, hubo un detalle en la publicación que no pasó desapercibido para el cantante y la joven.

El posteo recibió cientos de halagos direccionados a las palabras del cantante para Guillermina que demuestran la relación padre-hija que mantienen. “Más chu”, comentó la agasajada, con un término juvenil con el que se refirió la ternura que le generó leer la dedicatoria.

Abel Pintos celebró el cumpleaños de su hija, Guillermina (Foto Instagram @abelpintos)

Pero también, los miles de seguidores hicieron referencia a la gran torta con la que joven sopló las velas. Se trata de un pieza de un piso en tonos marrones, con una réplica del clásico vaso de una reconocida cadena de cafetería que tiene franquicias en todo el mundo, rodeados de cookies y macarrones. “Me encantó la idea”; “Ay quiero una torta así para mi cumpleaños que es el domingo”; “Me parece muy original la idea de la torta”; “Además de linda se ve riquísima”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la publicación también recibió un destacado mensaje y fue por parte de la empresa que formó parte de la temática del festejo. “Feliz cumpleaños @calabresegui. Los mejores deseo en tu día”, escribieron desde la cuenta oficial de la compañía.

Abel Pintos recibió la respuesta de la empresa de cafeterías (Captura Instagram @abelpintos)

Si bien se trató de un día muy especial para toda la familia, Abel Pintos suele escribirles dedicatorias a su familia en redes cada vez que puede.

Abel pintos comparte sus momentos en redes sociales (Foto Instagram @abelpintos)

A su esposa Mora, en una oportunidad se refirió como su gran sostén ante todo. “En la persona que aman, en un recuerdo luminoso o en una oración que los identifique: que encuentren la calma y la fortaleza para seguir adelante, valorando la oportunidad que nos brinda cada día en los momentos de mayor claridad y en los que cuesta más reconocerla”, sostuvo en un mensaje con una foto de ambos.

Abel junto a Mora (Foto Instagram @abelpintos)

Cabe recordar que fue en septiembre del 2019 que se dio a conocer el romance entre el cantante y la empresaria textil. Si bien ambos manejaron un bajo perfil, más tarde se dio a conocer que en realidad su relación data del 2013, cuando la chaqueña asistió a un recital que él dio en esa provincia.

El cantante junto a sus hijos (Foto Instagram @abelpintos)

Desde aquel entonces no volvieron a separarse. En 2020 le dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Agustín. Al hablar sobre cómo cambio su vida la llegada del bebé, el artista expresó en una entrevista: “Es conmovedor. Me enseñan, me desafían emocional, intelectual y creativamente a diario. Tanto Guille como él me enfrentan a eso, pero los desafíos siempre me han gustado mucho, así que vivo en un estímulo constante. Estoy muy a flor de piel, pero muy feliz”.

Abel Pintos y Mora Calabrese en su casamiento por civil (Foto: Instagram/@abelpintos)

Un año más tarde de ese momento tan especial, la pareja oficializó su relación y pasaron por el altar, en una íntima y emotiva ceremonia.