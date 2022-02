Viviana Canosa arremetió contra Dalma Maradona: “Yo vivo de mi trabajo, no de una herencia”

En los últimos días, Viviana Canosa y Dalma Maradona protagonizan un inesperado cruce. El conflicto comenzó cuando la actriz fulminó a la conductora en Twitter luego de leer que defendió a Sergio ‘el Kun’ Agüero que se mostró en contra de pago de impuestos. Desde ese momento, se inició un ida y vuelta, en redes sociales y en televisión, y parece no tener fin. El viernes por la noche, en su programa Viviana con vos (A24), la periodista realizó un informe especial para hacer un fuerte descargo y apuntó hacia la hija mayor de Claudia Villafañe con duras palabras.

En su editorial titulado Juegos peligrosos, Canosa habló primero de Diego Maradona y señaló que él siempre “coqueteó con el poder”. En ese sentido, precisó: “Fue amigo de todos, de Néstor y Cristina Kirchner. Su vínculo con el Gobierno lo ayudó a hacer negocios con los más impresentables dictadores del mundo”.

Viviana Canosa volvió a cargar contra Dalma Maradona (Foto: Captura de video) Instagram

Para avalar sus dichos, mostró imágenes en las que se podía ver al exjugador de fútbol cerca de Vladimir Putin, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro. Pero, la vida personal también fue un punto crucial a la hora de realizar la feroz crítica que llevó adelante. Sin mucho preámbulo, recordó las relaciones de Maradona con supuestas menores de edad en Cuba.

Fue en ese momento en el que la periodista se tomó un momento y habló de Dalma Maradona, calificándola como “catadora de trabajos y portadora de apellido”.

“Ella se enojó porque defendí a El Kun, que es el padre de su sobrino. Dije que tenía razón. Yo no sé para qué cara... pagamos los impuestos si no vemos nada hecho con ese dinero, salvo que se lo llevan los políticos corruptos”, puntualizó.

Viviana contra Dalma

Además, afirmó que si tuviera que elegir entre Maradona y Agüero, se inclinaría por la expareja de Gianinna Maradona. Acto seguido, acusó a Dalma de no ser coherente con las causas que defiende al mostrarse cercana ante la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, pero no así de Mavys Álvarez, que contó las duras situaciones que atravesó al lado del ídolo del fútbol cuando era menor de edad. “Tu viejo no fue a tu casamiento, quería meter presa a tu vieja, las acusó de que le habían afanado, pero parece que se olvidaron”, le remarcó.

Por último, se diferenció categóricamente: “A mucha honra, yo soy pañuelo celeste y defiendo la vida desde la concepción. Y, si necesitás que te defienda lo voy a hacer, pero no te voy a permitir ni que me insultes ni que me agredas. La diferencia entre vos y yo es que vos tenés un montón de tiempo al ped..., y tengo que laburar. Lo hago desde los 18 años y ya tengo 50. Yo vivo de mi trabajo, no vivo de ninguna herencia”.

Viviana Canosa habló sobre Diego Maradona.

En esa línea, y refiriéndose al video que pasó en su programa, le preguntó: “’No te da vergüenza que tu viejo haya estado con todos estos dictadores? ¿Toda la plata que estos tipos le daban a él era limpia? Yo estoy tan orgullosa de mi papá, un tipo de laburo que crió a tres hijas. En mi vida todo fue sacrifico y esfuerzo, no vivo de herencias, aca estoy laburando”. Luego, mostró imágenes del velatorio de Diego Maradona donde miles de fanáticos se acercaron a darle el último adiós en la Casa Rosada y la situación se desbordó: “Ustedes permitieron este show cuando ninguno de nosotros podía salir a la calle porque estábamos en cuarentena”.

Por supuesto que, ante la repercusión que tomaron los dichos de Canosa, el descargo de Dalma no tardó en llegar. A través de su cuenta de Instagram aclaró que daba por finalizado el tema desde el momento en que la conductora la bloqueó en las redes. “No voy a contestar absolutamente nada y la señora tendrá que probar en la Justicia todo lo que gritó en su programa y todo lo que diga hoy también”, expresó.

(Captura Instagram @dalmaradona)

Previo a dejar de hablar sobre lo sucedido dejó en claro que este enfrentamiento mediático no estaba relacionado con un rema político y que tampoco tenía la intención de ir en contra de su excuñado. “Es una persona a quien respeto y quiero por ser el padre de mi ahijado. Solo lo nombre para explicar el momento al que me refería. Esto solo tiene que ver con mi papá, a quien voy a defender de los que digan mentiras y quieran convertirlo en un monstruo que no es”, concluyó.