Abel Pintos le reveló a Juana Viale un dato desconocido sobre su boda con Mora Calabrese

Abel Pintos estuvo como invitado en Almorzando con Mirtha Legrand junto a Carmen Barbieri, Christophe Krywonis y uno de sus grandes ídolos: Jairo. Por lo tanto, en un tramo del programa de eltrece surgió la inevitable pregunta de cómo fue haberlo tenido al artista cantando en su boda con Mora Calabrese, inquietud de la conductora Juana Viale que Pintos respondió con un dato desconocido, vinculado a sus dudas a la hora de preguntarle a Jairo.

“Tanto Mora como yo lo admiramos mucho y crecimos con su música, entonces queríamos tenerlo cantando el ‘Ave María’, pero no sabía cómo hacer”, reconoció Abel respecto a cómo lo invadieron los nervios. “Hasta que un día dije ‘bueno, yo pregunto, porque a veces es muy difícil creer que uno puede ser amigo de sus ídolos, entonces hablé con su hijo, Yaco”, reveló el músico. Al poco tiempo, el propio Jairo le “reprochó” el no haberle pedido a él directamente. “Me preguntó cómo quería que me cante el ‘Ave María’ y yo le decía que en el idioma que él quisiera”, bromeó el artista. “¿Y cómo la cantaste?”, quiso saber Juana Viale. “En francés y en español”, contó Jairo. Por su parte, Abel agregó que “fue impagable” ese momento. “Sentí que era una bendición”, remarcó.

Mora Calabrese y Abel Pintos movilpress

Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron a fines de septiembre (una semana después de haber dado el sí por Civil) en Resistencia, Chaco, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas, en una ceremonia religiosa de bajo perfil. El festejo se produjo días más tarde, en la estancia Villa María, en la localidad bonaerense de Máximo Paz, el mismo lugar que eligieron Luisana Lopilato y Michel Bublé para la celebración de su matrimonio en Buenos Aires.

Una vez finalizada la ceremonia, los novios hablaron con la prensa: “La propuesta de matrimonio fue romántica, porque cuando uno le propone matrimonio a la persona que ama, la situación es muy emocionante. Pero realmente fue todo muy sencillo. Nosotros tenemos una vida muy sencilla, hacemos todo de esa manera. Una mañana me desperté y me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio“, recordó el cantante. Y agregó: “Fui y compré una alianza, volví a casa y le propuse que nos casáramos. Fue en una especie de parque. Habíamos terminado de tomar unos mates y estábamos conversando. Fue un momento especial en medio de una situación muy cotidiana. Me arrodillé y le pedí matrimonio”.

Los novios, tras la emotiva ceremonia Gentileza Maxi Failla

La novia, entonces, compartió cuál fue su reacción: “Fue sorpresivo. No me lo esperaba”. Pintos explicó que la canción que mejor retrata ese momento es “El amor en mi vida”. “Es un tema que justamente escribí en esos días. Me di cuenta de que el amor me rodea de muchas maneras y que había venido a concretarse y a terminar de completar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y de la familia que estamos formando”.

La pareja, luego de la ceremonia religiosa Camila Cammarata - Gentileza

Pintos y Calabrese se conocieron en la localidad chaqueña de Pampa del Infierno, donde él llegó para presentarse en un festival. “Nos une todo lo que hemos vivido en nuestra historia que cuenta 8 años. Pasamos por distintas etapas y procesos de cada uno, con encuentros y desencuentros y, sobre todo, con una enorme claridad del deseo de compartir una vida juntos”, contó el cantante. Ambos tienen un hijo en común, Agustín, quien nació un mes antes de la boda, y Mora también es madre de Guillermina.