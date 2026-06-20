La insólita anécdota de Joaquín Furriel con Rihanna y A$AP Rocky: “¿Y vos, quién sos?”

En octubre de 2024, Joaquín Furriel fue invitado a la Semana de la Moda de Shanghái, China, y vivió una experiencia completamente inesperada cuando, entre una cosa y la otra, terminó en la habitación del hotel de la cantante Rihanna y su marido, el rapero A$AP Rocky, como si fuesen amigos de toda la vida. Ahora, a casi dos años de aquella inolvidable noche, el actor reveló cómo pasó de ni siquiera conocer al músico a convertirse en compañero de fiesta con la famosa pareja.

Durante su paso por el programa Cada día (Canal 9) de Mendoza, Furriel contó que el encuentro se dio en el marco de un evento al que fue invitado por una marca con la que trabaja. “En diferentes ocasiones había una persona que se me acercaba a charlar junto con gente con la que yo estaba hablando y en un momento me preguntó quién era. Le dije que era un actor argentino. Afuera le tenés que decir ‘argentino’ y al toque ‘latinoamericano’ porque algunos no saben, por las dudas”, explicó.

Joaquín Furriel en Shanghái junto a Anne Hathaway y A$AP Rocky

“Yo le digo: ‘¿Y vos, quién sos?’ y me mira porque no entendía la pregunta. Se ve que hace años nadie le preguntaba”, comentó. Se presentó como un músico y empresario de Nueva York y además le dijo: “Y soy el marido de Rihanna, A$AP Rocky”. “Después mi hija me retó, pero bueno, no lo tenía. ¡Poneme a los de Radiohead antes!”, comentó entre risas.

Contó que empezaron a hablar y pegaron buena onda. Más tarde, mientras conversaba con un amigo de la pareja, ellos se acercaron para invitarlo a una reunión privada que iban a organizar en su suite del hotel en el que se hospedaban. Él no lo dudó y aceptó la propuesta. Incluso contó que también habían invitado a Anne Hathaway y a su marido, Adam Shulman, pero decidieron bajarse e irse a dormir.

“Subimos y fue espectacular. Porque cuando entré a la suite que me habían dado, la filmé, se la mandé a mis amigos porque tenía living, dos baños... y cuando llegué a la de Rihanna, me di cuenta de que yo estaba en un monoambiente. Había un piano que era más largo que los de cola. ¡Una cosa de locos!”, expresó.

A$AP Rocky y Rihanna están juntos desde 2020 y tienen tres hijos Evan Agostini - Invision

Una vez en la habitación, cerca de las 23, advirtió que las luces de la ciudad estaban disminuyendo: “Justo le digo a Rihanna y a una persona de Vogue con la que estábamos hablando: ‘¿Saben que por cuestiones ecológicas apagan China?’ Y ese skylight que tiene Shanghái, que es muy potente, estaba apagado".

Lo que pasó después con la intérprete de “Diamonds”, que para ese entonces se había sacado su ropa de gala y se había puesto un jogging, lo dejó sin palabras. “Toca unos botones y se empiezan a bajar todas las cortinas blackout. ‘Yo apago China’, me dijo. Una reina. Así que esa fue mi noche. El pibito de José Mármol ahí con la de Orlando y el de Queens, son todos pibitos de lugares del mundo”, sentenció.

Rihanna y Anne Hathaway durante el evento (Foto: Instagram @annehathaway)

Aunque Anne Hathaway no asistió a la fiesta, Furriel tuvo la oportunidad de pasar tiempo con ella durante el evento en el que coincidieron. De hecho, la actriz, a quien había conocido a principios de ese año en Suiza, subió a su cuenta de Instagram una foto en la que posó con él y A$AP Rocky. “Pegamos muy buena onda. Cenamos juntos en el evento y ella me dijo: ‘Venite’. Estaba con su marido y me invitó a Nueva York”, contó el actor en Agarrate Catalina. “Hablamos de cómo es ser padres siendo actores, cómo se organiza ella con las películas. Me preguntaba por mí, le vendí la Argentina a full, le mostraba fotos, le contaba cómo era y, por supuesto, que los invité”, reveló.