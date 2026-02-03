Joaquín Furriel se sacó una foto con una estrella de Hollywood y no dudó en alardear de su encuentro

Así como muchos desean encontrárselo en la calle, saludarlo, sacarse una foto, intercambiar unas palabras y felicitarlo por alguno de sus trabajos, esta vez Joaquín Furriel tuvo la oportunidad de tener un mano a mano con uno de sus ídolos. ¿Con quién? Nada más y nada menos que Kevin Costner. El encuentro con el protagonista y director de Danza con lobos (Dances with Wolves) tuvo lugar en Aspen, Colorado, y no solo se sacaron fotos, sino que el argentino decidió compartirlas en las redes sociales para hacer público el inolvidable momento que vivió con uno de sus actores favoritos.

El protagonista de El reino viajó a los Estados Unidos de la mano de Moncler, una importante marca de moda italiana de la que es embajador, y participó de un evento lleno de estrellas. En una publicación que hizo el lunes 2 de febrero en Instagram, red social en la que acumula medio millón de seguidores, le agradeció a la firma por un año más de conocer “gente maravillosa, centros de esquí soñados y unos shows descomunales”. También le agradeció en italiano a Remo Ruffini, director ejecutivo de la empresa, por el evento y por invitarlo “a ser parte de la familia”. “Moncler Grenoble en Aspen, ¡una locura total!”, aseguró.

Joaquín Furriel se encontró con Kevin Costner y no dudó en pedirle una foto (Foto: Instagram @joacofurriel)

Pero, sin dudas, lo más llamativo fue el final de su escritura: “Qué guardaespaldas de lujo tuve”. Y es que sus palabras estuvieron acompañadas por dos fotos en blanco y negro con el actor que coprotagonizó junto a Whitney Houston El guardaespaldas (The Bodyguard), la película de 1992 que se convirtió en un clásico del cine no solo por la historia, sino por la química entre ellos y por su icónica canción “I Will Always Love You”, interpretada por la cantante. Furriel no dudó en posar junto a uno de sus ídolos y compartir las imágenes para evidenciar no solo su alegría, sino también su costado más “cholulo”.

La felicidad de Joaquín Furriel por su encuentro con Kevin Costner fue capturada por la cámara (Foto: Instagram @joacofurriel)

Asimismo, el actor argentino compartió en sus historias varios videos del impresionante evento que organizó la marca en Denver, en el que también dijeron presente los actores Orlando Bloom, Adrien Brody y Penn Badgley, la modelo Emily Ratajkowski y la extenista María Sharápova, entre otras personalidades.

El mega evento al que asistió Joaquín Furriel en Denver

En la habitación de su hotel, se encontró con varias bolsas para que armara su outfit invernal y, a la hora de dirigirse al punto de encuentro, lo hizo a bordo de una moto de nieve. Y es que, en línea con la firma, los invitados tuvieron que cruzar la nieve para llegar al salón, donde pudieron conocer la colección otoño/invierno 2026. Incluso la marca publicó la foto del argentino y el actor estadounidense, y este último no dudó en replicarla en su propia cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que Joaquín Furriel tiene la oportunidad de codearse con estrellas de Hollywood y probablemente tampoco sea la última.

Anne Hathaway y Joaquín Furriel junto al músico A$AP Rocky en la Semana de la Moda de Shanghái de 2024

En octubre de 2024 asistió como embajador de la firma a la Semana de la Moda de Shanghái y revolucionó las redes sociales cuando la mismísima Anne Hathaway compartió en su Instagram una foto con él y el rapero A$AP Rocky. “Pegamos muy buena onda. Cenamos juntos en el evento y ella me dijo: ‘Venite’. Estaba con su marido y me invitó a Nueva York”, contó el actor en diálogo con Catalina Dugli en Agarrate Catalina. Si bien se conocieron durante un evento en Suiza a principios de ese año, en ese segundo encuentro interactuaron un poco más. “Hablamos de cómo es ser padres siendo actores, cómo se organiza ella con las películas. Me preguntaba por mí, le vendí la Argentina a full, le mostraba fotos, le contaba cómo era y, por supuesto, que los invité”, reveló.