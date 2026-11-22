Tierra Santa es un parque temático frente al Río de la Plata que recrea con figuras a escala humana diversos pasajes de La Biblia hasta el momento de crucificación de Jesús. Lo cierto es que los turistas que visitan a diario este paseo observan la imagen del Mesías sin saber que la silueta de su cuerpo fue hecha gracias a la participación de Esteban Lamothe, quien se prestó para moldear con su fisonomía al hijo de Dios.

Esta historia es poco conocida y el actor la reveló hace tres años durante su paso por La Peña de Morfi (Telefe). Hasta ese entonces, solo su círculo cercano conocía la razón de esta participación divertida que sucedió con la inauguración del parque religioso hace más de dos décadas.

El Jesús en la cruz de Tierra Santa está hecho con el molde de yeso de Esteban Lamothe Alexandra Moges Tierra Santa

A quienes la curiosidad los llama a ver el cuerpo de Lamothe, increíblemente lo pueden hacer ahí mismo, en Tierra Santa, en la escena donde Jesús aparece crucificado con los otros dos ladrones. En el centro se ubica la estatua que cuelga frente a la pasarela y recuerda un momento clave para los cristianos.

¿Cómo se dio este gracioso hecho de que el actor preste su cuerpo para esto? Según contó el propio Lamothe, en esa época donde se ultimaban los preparativos para inaugurar el parque, su cuñada le ofreció utilizar su cuerpo de molde para armar el de Jesús. Lamothe aceptó por una suma de dinero que en ese entonces era bastante.

“Mi cuñada ‘la Lole’, que estaba haciendo los animales de Tierra Santa: el camello, la cabra, todo lo que había en el pesebre, y me dijo que necesitaban un molde de Jesús y lo hicieron conmigo. Yo estaba trabajando de mozo o de pintor y me venía bien la plata. Eran 500 pesos. Supongo que era el uno a uno porque era mucha guita”, recordó en el ciclo televisivo emitido en 2023, conducido por Diego Leuco.

“Entonces, tuki, me desnudaron, me pusieron una bolsa en los genitales, una de nylon grande, de consorcio. Fue una catástrofe”, contó Lamothe y siguió con la parte más dura de su trabajo: “Me tiraron todo yeso arriba, que era muy pesado. Me costaba respirar”.

El cuerpo de Jesús en Tierra Santa está hecho con yeso en base al de Esteban Lamothe (Fuente: Nbelohlavek)

Una vez que el proceso finalizó y comenzaron a retirarle el material de toda su piel, sufrió lesiones de las cuales no se había percatado. “Después, cuando me sacaron el yeso, me di cuenta de que me tendría que haber depilado. Si bien no soy muy peludo, tenía pelos en las piernas. ¡No sabés lo que duele cuando te sacan los pelos del empeine! Me arrancaron todo”, dijo a la vez que mencionó que en algunas zonas incluso le sangraba.

Tras ese trabajo al que se sometió Lamothe, los artistas finalizaron la estatua y colocaron el rostro de Jesucristo, el cual todavía está vigente en el paseo. Ese es el fiel recuerdo para el actor de cómo era en 1999 y cómo cambió su físico 27 años después.