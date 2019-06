La íntima confesión de Adriana Brodsky sobre su vida amorosa

La actriz y ex vedette habló de su vida privada en un programa de radio. Fuente: Archivo

Adriana Brodsky es una de las vedettes míticas de la época dorada del teatro de revista y una de las famosas "chicas de Olmedo". Recordada por todos como "La bebota", por su participación en el sketch del Manosanta, se conoce muy poco de su vida privada actual.

La actriz de 63 años estuvo en pareja con Juan Bautista "Tata" Yofré, el padre de sus hijos Javier y Agustina, pero luego de su separación no volvió a hacer público ningún romance. Invitada al ciclo radial El show del espectáculo, Adriana reveló que no sólo no está en pareja, sino que hace 27 años que no siente "el amor de un hombre".

"También depende de las ganas que tengas de sentir ese amor", explicó Brodsky. "Hay momentos en los que tenés ganas porque es una prioridad en tu vida. Es como cuando sos chica que querés ir a bailar, conocer un chico y tener una historia".

En los últimos años, la actriz estuvo abocada a sus hijos, a quienes define como sus grandes amores, y participó del espectáculo teatral encabezado por Martín Bossi que rendía homenaje a los personajes más emblemáticos de Alberto Olmedo.