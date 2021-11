La ironía de Viviana Canosa ante las imágenes de la marcha por el Día de la Militancia: “No quiero laburar más”

El miércoles se celebró el Día de la Militancia y miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo para conmemorar la fecha. A pesar de que muchos estuvieron de acuerdo con la manifestación, Viviana Canosa no fue una de ellos y lo dejó bien claro durante su editorial en Viviana con vos (A24).

Mientras “La marcha peronista” versión cumbia invadía el estudio, la periodista recibió a la audiencia con imágenes de los micros dirigiéndose al encuentro reproduciéndose a su espalda. Primero comenzó irónica y casi contenta, acompañando las últimas palabras del estribillo. Pero, rápidamente adoptó la seriedad correspondiente y arrancó, sin mucho preámbulo, a manifestar su desacuerdo con la situación.

La marcha de la militancia en Plaza de Mayo vista desde el drone de LA NACION Gerardo Viercovich - LA NACION

“Así estamos señores. Vemos a los muchachos que desde muy temprano mientras nosotros nos levantamos para laburar, pagar las cuentas y pagarle a ellos toda esta movidita hermosa. Este relanzamiento de campaña de Alberto Fernández”, manifestó, en respuesta a los dichos de Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional electo por el Frente de Todos.

Citando los resultados que dieron las urnas durante las elecciones, agregó: “La verdad estoy muy caliente, desde el domingo ¿Quién paga la fiesta? La pagas vos, la pago yo, la pagamos nosotros. Este relanzamiento salió una fortuna, para mi tirada a la basura porque celebramos un triunfo inexistente y lamento que tengamos que pagarlo nosotros con nuestros impuestos”.

Pasado su descargo sobre la marcha, su indignación se dirigió hacia otro suceso de la actualidad política. Canosa tomó aire y apuntó contra un legislador peronista. “Un legislador cordobés, Eduardo Serrano, que responde al gobernador Juan Schiaretti presentó un proyecto para homenajear al creador de, escuchá, la Pantera Rosa”, precisó, introduciendo el siguiente tema.

Sin filtro, la conductora señaló: “¿Vos me entendés el nivel de estupidez que tenemos que soportar? Miralo. La verdad es que tenemos una clase política que seguramente nos merecemos. Es un animador de fiestas infantiles”. Burlonamente, continuó: “¿Qué hace con la pantera rosa este muchacho? Además está grande. Debe tener un olor la pantera rosa, es un peluche todo cascoteado”.

El legislador Eduardo Serrano propuso homenajear al creador de La Pantera Rosa Twitter

En medio de la editorial y arrastrada por el enojo, la conductora realizó una contundente revelación. “A uno le dan ganas de mandar todo a la m*** no laburar más y que me mantengan estos. Te digo me subo arriba del micro y voy con el gordo con medio cuerpo afuera”, acotó haciendo referencia a las imágenes que transmitió en el inicio del programa en donde se veía a los manifestantes llegar a la Plaza de Mayo. Cansada, finalizó la columna remarcando: “No quiero laburar más, no quiero mantenerlos más”.