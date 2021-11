El eufórico baile de Viviana Canosa y Javier Milei en plena entrevista

El domingo de elecciones están cada vez más cerca y este jueves los candidatos realizaron sus cierres de campaña. Javier Milei, cuyo partido se posicionó como la tercera fuerza política en la Cuidad de Buenos Aires durante las PASO, visitó el estudio de A24 antes del comienzo de la veda electoral. Pero, antes de entrelazarse en un acalorado debate, protagonizó un cómico momento con Viviana Canosa.

La conductora de Viviana con vos (A24) no ahorró en cumplidos durante la presetación del economista y aseguró que él llegó a la política para liderar una revolución. Luego de estas palabras, Milei se sentó cara a cara para dar inicio a la entrevista.

Javier Milei dialogó con Viviana Canosa captura de video

Antes de dar comienzo a la charla, las notas de rock pesado invadieron el estudio. Y es que no había otra forma de presentar al autor que con “Panic Show”, el tema de La Renga que normalmente usa para ambientar sus campañas. Con la cara totalmente roja y una enorme sonrisa, entonó los fragmentos que él relaciona con su trabajo político.

“Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron, sin entender. Panic show a plena luz del día”, cantó moviendo los brazos alentando a una hinchada invisible. Sin quedarse atrás, la periodista lo siguió con mucho ánimo.

El insólito momento que vivieron Viviana Canosa y Javier Milei

Para terminar, lo coronó con el verso reescrito que tantos problemas les trajo. “Por favor no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices de mi apetito”, expresó, cambiando la palabra “cómplices” por “la casta”.

Pasado el breve minuto de diversión y distensión, Canosa lo cuestionó sobre el detrás de su “éxito y convocatoria”. Profundizando sobre las bases de su propuesta política, el economista explicó: “¿Sabés cuál es el punto central? ¿Cuál es nuestro concepto? Yo no vine a guiar corderos, yo vine a despertar leones”.

Para ejemplificar el tan debatido “fenómeno Milei”, trajo a colación un acto político que realizó durante la campaña y que tuvo más convocatoria de la que esperaba. “Yo me fui a la Rioja, a dar una clase abierta de economía, como el oficialismo porteño decía que éramos un fenómeno barrial, me fui allá. Y lo que se respira en esas reuniones es gratitud porque nosotros no te damos el pescado, te enseñamos a pescar”, narró.

Javier Milei dio una clase de economía en la plaza 25 de Mayo en La Rioja

Dando un cierre a su introducción y conmocionado por sus propias palabras, sentenció: “Estamos trabajando para que se libere a la gente, para que disfruten la libertad. Para que puedan ser dueños de su propio destino”.