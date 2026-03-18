La irónica reacción en vivo de La Negra Vernaci al enterarse de su salida de Pop Radio

Con el año ya en marcha, se siguen produciéndose ajustes en los distintos medios tanto en la programación como en las figuras de cada uno. En ese contexto, llegó a su fin el programa de La Negra Vernaci en Pop Radio pero el detalle de este caso estuvo en que la reconocida conductora se enteró en vivo de que no continuaría en la emisora. Ante esto, la locutora mostró su descontento en un clip que se viralizó rápidamente.

La radio del 101.5 del dial decidió desvincular a dos de sus principales figuras: Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani. Si bien ambas tienen asegurado su futuro laboral —Lizy conducirá El Fin del Mundo en Olga y Vernaci conduce la mañana del mismo canal de streaming—, la noticia generó un fuerte revuelo tanto en el ambiente como entre los oyentes que las acompañaban a diario.

La Negra se tomó con humor su despido de la empresa (Foto: X)

Al enterarse en vivo de la noticia, La Negra decidió hacer un fuerte descargo con un tono de humor, fiel a su estilo. “Nos han dado una información no muy agradable para compartir. Pero bueno, ya la compartiremos con ustedes en el momento que sea, el que consideremos que sea el adecuado”, empezó.

“Nos ha dejado a todos como con un balde de agua fría por la época nada más. Porque uno se embarca con cosas. Pero viste que la gente va mutando y se va... un día estás acá, otro día estás allá y algún día nos veremos cara a cara, corazón”, aseguró la conductora, molesta por la decisión de cortar su programa que ya había arrancado en este 2026.

“¿Vos querías vacaciones? Ahora tenés vacaciones. Ahora tenemos vacaciones todos", bromeó junto a sus compañeros de equipo.

Lizy utilizó sus redes sociales para despedirse del público

Lizy Tagliani: “Hoy me lo comunicaron”

Por su parte, Lizy Tagliani no renovará la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) y tampoco seguirá con Arriba Bebé, su programa en Radio Pop FM 101.5. La conductora hizo un descargo en sus redes sociales para agradecer el espacio y despedirse de sus fans.

“Hola, ¿cómo andan? Bueno, paso por acá para decirles que sí, es verdad que el programa termina. Me están preguntando todos y los estoy escuchando por los medios. Termina el 27 de marzo. Hoy me lo comunicaron”, comenzó el video.

“Me hubiese encantado ser yo la que lo dijera en el programa de radio. Pero bueno, no importa, se dio así y solo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad”, agregó sobre la repentina noticia de su despido.

El descargo de Lizy Tagliani por su salida de Pop FM 101.5

“Estos dos años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído, hemos llorado, ha pasado de todo y sobre todo he aprendido a respetar al oyente y a cuidarlo. Eso es fundamental”, aseguró la humorista.

“Voy a poder descansar para poder llegar intacta al teatro, al streaming y a la tele, que se viene un programón en la tele que no les puedo contar, pero hermoso”, concluyó.