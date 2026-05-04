Pasaje bíblico: Antonela Roccuzzo sorprendió con una faceta literaria desconocida y se llevó elogios de sus seguidores

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una faceta hasta ahora desconocida. Lejos de las fotos familiares o de ella en diferentes eventos por el mundo, la empresaria rosarina subió una imagen de la Biblia, donde se leen varios fragmentos evangélicos.

El texto en cuestión corresponde al Evangelio de San Mateo (25:14-30) más conocido por los fieles como la “Parábola de los tres siervos”, la cual narra cómo un señor le confía sus bienes a tres siervos antes de un viaje. Esta enseñanza de Jesucristo invita a reflexionar a los creyentes sobre el uso de los recursos personales.

Antonela Roccuzzo mostró un extracto de la Biblia y sorprendió a sus seguidores

Las parábolas cuentan historias ficticias que se adaptan a la realidad de cada creyente y dejan una profunda enseñanza moral. Según este relato de la Biblia, es importante usar y potenciar las habilidades, como así también aprovechar el tiempo y las oportunidades que te da la vida.

La foto en cuestión apareció en un posteo titulado “Mix” donde la modelo armó un popurrí de momentos vividos en los últimos días. Ubicada en el cuarto lugar del carrusel, la mención a este extracto bíblico dejó sorprendidos a varios de sus seguidores, quienes sí tenían en cuenta el hábito literario de Antonela, pero no emparentado a cuestiones religiosas.

Antonela Roccuzzo enriqueció su hábito literario con la biblia (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Qué lindo que leas la Biblia”; “Palabras que son eternas”; “Ver la Biblia acá nos llena de alegría. ¡Te felicito! Oro para que Dios te hable a través de cada página que leas" y “La palabra de Dios lo es todo”, fueron las menciones que acaparó Antonela con este extracto de la Nueva Traducción Viviente.

En meses anteriores, Roccuzzo se animó a mostrar qué obras literarias la entretienen. Aliada del villano, de la autora Hannah Nicole Maehrer, y Una corte de hielo y estrellas, Una corte de niebla y furia y Una corte de alas y ruina, de Sarah J. Maas, fueron otros de los títulos que enriquecieron su relación con la lectura.

Antonela Roccuzzo acompañó a Leo Messi en el Gran Premio de Miami

Radicados en la ciudad costera de los Estados Unidos, la familia Messi se hizo presente en este evento de la Fórmula 1. Uno de los grandes motivos fue para acompañar a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que terminó en el séptimo puesto de la carrera y sumó puntos.

Messi en el GP de Miami

Con el glamour que la caracteriza, la rosarina se llevó todos los flashes de la cámara en un evento deportivo lejano al fútbol pero donde dejó su huella. Vestida con un pantalón blanco largo y un atuendo negro, Roccuzzo caminó a la par de Lionel Messi y sus tres hijos, Ciro, Thiago y Mateo, quienes caminaron a lo largo y ancho del paddock donde los pilotos calentaban motores para la carrera.

Lionel Messi y Franco Colapinto @AlpineF1Team

Para culminar la jornada, el capitán de la selección argentina se encontró con Colapinto, quien lo recibió de gran manera en su espacio, se sacó una foto y compartieron unos minutos en la previa a la carrera que le permitió sumar puntos para la clasificación general.