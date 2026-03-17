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Qué cosas debemos evitar después de los 40 años para vivir mejor, según un experto

Un especialista en salud digestiva definió qué hábitos correctos debe tomar una persona para llegar sin problemas a la adultez mayor; conocé el listado

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Qué hábitos saludables debe adoptar una persona después de los 40 años
Qué hábitos saludables debe adoptar una persona después de los 40 años

El experto en salud digestiva Facundo Pereyra compartió con sus seguidores de Instagram un consejo útil para aplicar después de los 40 años y que, según explicó, contribuye a tener una mejor calidad de vida en la adultez mayor. En particular, el especialista hizo foco en ciertos hábitos que no deberían repetirse, ya que se consideran perjudiciales para el organismo.

Con un video de pocos segundos, el reconocido médico argentino mencionó una de las bebidas nocivas para el sistema digestivo y las células del cuerpo: “Después de los 40 años hay que dejar el alcohol. Desgraciadamente, el alcohol es difícil; esto que les digo no tiene ninguna evidencia de que sea bueno para la salud. Es tóxico para todas las células”.

El consejo del gastroenterólogo para tener mejores hábitos después de los 40 años
El consejo del gastroenterólogo para tener mejores hábitos después de los 40 años(Fuente: Instagram/@drfacupereyra)

Como segundo consejo, Pereyra remarcó: “El pucho y el vapeo. Terrible, terrible daño le hace a los pulmones, al cerebro de ambos. Así que es algo muy importante”. Como tercera indicación, señaló que dormir bien es una parte fundamental para que el cuerpo descanse y recupere energías. “No negociemos el sueño con otras actividades. A veces nos pasa que queremos hacer cosas y le sacamos el sueño; eso es muy malo y es muy inflamatorio para nuestro ser”, subrayó.

El cigarrillo, dormir mal y el alcohol son hábitos nocivos para la salud después de los 40 años
El cigarrillo, dormir mal y el alcohol son hábitos nocivos para la salud después de los 40 años(Fuente: Pexels)

Por último, Pereyra advirtió acerca de las relaciones y el entorno. “Evitemos a la gente tóxica y rodeémonos y pasemos tiempo con gente que nos nutra, que nos dé alegría, que nos haga bienestar. Ojalá les sirvan estos consejos”, cerró.

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