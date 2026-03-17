Qué cosas debemos evitar después de los 40 años para vivir mejor, según un experto
Un especialista en salud digestiva definió qué hábitos correctos debe tomar una persona para llegar sin problemas a la adultez mayor; conocé el listado
- 2 minutos de lectura'
El experto en salud digestiva Facundo Pereyra compartió con sus seguidores de Instagram un consejo útil para aplicar después de los 40 años y que, según explicó, contribuye a tener una mejor calidad de vida en la adultez mayor. En particular, el especialista hizo foco en ciertos hábitos que no deberían repetirse, ya que se consideran perjudiciales para el organismo.
Con un video de pocos segundos, el reconocido médico argentino mencionó una de las bebidas nocivas para el sistema digestivo y las células del cuerpo: “Después de los 40 años hay que dejar el alcohol. Desgraciadamente, el alcohol es difícil; esto que les digo no tiene ninguna evidencia de que sea bueno para la salud. Es tóxico para todas las células”.
Como segundo consejo, Pereyra remarcó: “El pucho y el vapeo. Terrible, terrible daño le hace a los pulmones, al cerebro de ambos. Así que es algo muy importante”. Como tercera indicación, señaló que dormir bien es una parte fundamental para que el cuerpo descanse y recupere energías. “No negociemos el sueño con otras actividades. A veces nos pasa que queremos hacer cosas y le sacamos el sueño; eso es muy malo y es muy inflamatorio para nuestro ser”, subrayó.
Por último, Pereyra advirtió acerca de las relaciones y el entorno. “Evitemos a la gente tóxica y rodeémonos y pasemos tiempo con gente que nos nutra, que nos dé alegría, que nos haga bienestar. Ojalá les sirvan estos consejos”, cerró.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
- 1
MasterChef Celebrity: en medio de la tensión por la semifinal, Maxi López reveló “lo único que Wanda siempre preparó bien”
- 2
La costa, en vilo: ante la alerta naranja por tormentas y vientos, suspenden las clases
- 3
El extraño oficio de llevar a personalidades argentinas a apostar fortunas a Las Vegas
- 4
Cuadernos de las coimas: Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y atacó al fiscal y a los jueces