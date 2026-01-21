La reacción de Luck Ra al ver que La Joaqui ploteó su camioneta de rosa

Desde que oficializaron su romance, precisamente el 26 de junio de 2024, Luck Ra y La Joaqui no tardaron en convertirse en una de las parejas más consolidadas de la escena musical argentina. Tanto es así que comparten con el público algunos de los momentos que disfrutan juntos; y uno reciente sorprendió a más de uno.

La Joaqui sorprendió con una broma a Luck Ra (Foto: Captura TikTok/@soylajoaqui)

Mediante su perfil de TikTok -en el que acumula 7.7 millones de seguidores-, la intérprete de “Dos Besitos” contó la broma que le hizo a su novio con su camioneta, la misma que le prestó durante varios días. “Acompáñenme a hacerle una broma a Facu (Luck Ra). Como saben, le robé la camioneta todas estas semanas porque yo estaba sin auto, entonces él me prestó la suya”, expresó.

Así quedó ploteada la camioneta de Luck Ra (Foto: Captura TikTok/@soylajoaqui)

Y entre risas continuó: “Me pareció gracioso hacerle una broma y ploteársela de rosa, además de que marco bastante territorio con eso, ¿no? La camioneta rosa es de un chico con novia sí o sí. No sé si se va a enojar o les va a gustar, pero los invito a ver qué pasa“.

Luego de pedirle que abriera el portón, ella soltó la sorpresa: “Te traje tu camioneta de vuelta”. La reacción de Luck Ra, capturada en video, fue de total asombro: al ver su vehículo transformado a un color rosa bebé, no pudo más que taparse la cara. Entre risas, el cantante bromeó e intentó cerrar el portón para dejar de verla.

La reacción de Luck Ra no tardó en viralizarse (Foto: TikTok/@soylajoaqui)

“¡No te enojes, bebé!”, exclamó la artista divertida. Mientras intentaba procesar el cambio, el cantante cordobés lanzó: “Tengo muchas sensaciones”. Ante la pregunta de si le había gustado, el artista cerró el momento con humor: “Voy a tener que volver al color original, pero por unas semanas, me la banco”.

Algunos de los comentarios de los seguidores de la pareja (Foto: Captura TikTok/@soylajoaqui)

En cuestión de minutos, el posteo alcanzó medio millón de likes y miles de comentarios de los usuarios. “Decí que mi señora no tiene plata para plotearme la camioneta así, jaja, y decí que yo no tengo plata para una camioneta así jajaj”; “No se enojó de mala manera en ningún momento y siempre le habló bien” y “Se enojaba en bueno, jajaja”, fueron algunos de ellos.

Luck Ra no pudo salir del asombro (Foto: Captura TikTok/@soylajoaqui)

Sin embargo, el mensaje que más destacó fue el del mismo Luck Ra, quien debajo de la publicación se sinceró: “Sigo con la misma cara hace 1 hora”.