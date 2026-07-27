Mauro Icardi compartió otro lapidario posteo contra Wanda Nara y le subió el tono a la guerra mediática: “Preso”

Mauro Icardi volvió a apuntar este lunes desde su cuenta de Instagram contra Wanda Nara, luego de que diera a conocer el fallo de la Justicia italiana que rechazó el pedido de su ex de un pago por el divorcio. En la publicación, el exfutbolista del Galatasaray de Turquía sumó una foto creada con inteligencia artificial y agregó un mensaje que estaría dedicado al novio de la conductora.

“El rey no discute con los peones. Solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida”, dice la ilustración en la que se puede ver a Icardi sentado en un trono y frente a él, un tablero de ajedrez con las piezas caídas a excepción del rey, que figura entero.

El psoteo de Mauro Icardi que dio de qué hablar (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Además, continuó con el escrito: “O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso”. Este último mensaje llamó la atención de todos, en especial porque podría referirse tanto a Migueles como a Elián Valenzuela (L-Gante), con quien Nara tuvo un noviazgo hace dos años. Y también a Nicolás Payarola, abogado de la mediática que terminó detenido por estafar económicamente a famosos y deportistas.

Cabe recordar que el cantante tuvo problemas con la Justicia en 2023, luego de que fuera condenado a tres años de prisión por el cargo de privación ilegítima de la libertad. Más tarde, el tribunal lo absolvió de esa acusación en octubre de 2024. En tanto, Migueles es investigado desde hace más de un año por haber sido socio de Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio y quien ahora está en la cárcel.

Más temprano, el ex del Galatasaray celebró: “Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex, 65.000€ para cada una de mis hijas y 100.000€ mensuales por divorcio, la jueza rechazó esta locura el 1° de junio de 2026”.

historias Wanda Nara y Mauro Icardi

A continuación, detalló: “No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos”.

“Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”, concluyó Mauro Icardi.