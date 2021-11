La inesperada reacción de Valeria Mazza cuando Jey Mammon le preguntó por la China Suárez

Invitada a Los Mammones (América) este miércoles, Valeria Mazza habló de todo, incluyendo el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Consultada por Jey Mammon sobre la polémica, la modelo dio una filosa opinión.

“Por sí o por no, ¿te cae bien la China Suárez?”, le preguntó el conductor del ciclo. Luego de asentir, Mazza realizó un comentario que sorprendió por su picardía y causó risas entre los presentes. “¿A vos, Gravier, te cae bien la China?”, le lanzó a Alejandro Gravier, su marido, quien se encontraba detrás de cámara. “Bloqueala de las redes”, le advirtió Mammon, con complicidad.

“A la China me la he cruzado en alguna foto multitudinaria. Divina, pero no la conozco. Y a Wanda la conocí en Milán. Y también, divina, simpática”, comentó. Y reflexionó sobre el triángulo amoroso que conmocionó a los medios en las últimas semanas: “Qué sé yo. Cada uno hace lo que puede, no lo que quiere”.

El beso que le negó a Antonio Banderas

En línea con los rumores sobre la intimidad de las celebridades, en otro momento de la entrevista Valeria confesó cómo fue un insólito episodio que vivió con una estrella de Hollywood. “¿Es cierto que cambiaste un guión publicitario para evitar besar a Antonio Banderas?”, indagó el conductor, incrédulo. “Es verdad. Perdón a todas las mujeres”, contestó. “Él se quedó con las ganas del beso, tengo entendido”, siguió Mammon. “Después de muchos años lo hablamos”, reconoció Mazza, y reconstruyó la anécdota: “A mí me dan el guión, termina con un beso y yo digo: ‘No, esto no es lo que habíamos hablado, yo beso no’. Yo estoy con Gravier desde los 18 años, pero no tenía que ver con él, tenía que ver conmigo. Yo no puedo avanzar, nunca he sido actriz ni nada porque no puedo”.

“Pero un beso con Banderas, ¿sos loca vos?”, bromeó el conductor. “En un momento viene Antonio... Imaginate yo, toda colorada, una vergüenza, chivando. Viene Antonio y me dice: ‘Dicen que no quieres darme un beso, pero es que por qué no quieres, que te queda mucho mejor’”, contó la modelo, imitando el acento español. “No me trates de convencer, te lo pido por favor, no te doy un beso ni en pedo”, le respondió la argentina al actor. “Terminó con un abrazo. Esto fue hace más de 20 años, hoy somos muy amigos y nos reímos de eso”.

Por último, Jey quiso saber: “¿A qué huele Banderas?”. “A perfume, huele rico”, remató Mazza.