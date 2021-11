“¿La China Suárez llamó a Chechu Bonelli?”: la inesperada charla entre ambas por el Wandagate

Luego de destaparse el Wandagate, se dispararon una serie de rumores que involucraban a la actriz China Suárez con diferentes personajes del mundo del espectáculo y del deporte. Entre ellos, fueron nombrados un futbolista de la selección argentina, y otro de Racing Club: el delantero Darío Cvitanich, de 37 años, que está en pareja desde hace diez años con la modelo Cecilia “Chechu” Bonelli, con quienes son padres de Carmela y Lupe. En ese marco, este miércoles, en el programa “Los Ángeles de la Mañana” (LAM), hicieron una revelación sorprendente sobre esto.

Mientras las periodistas analizaban los vestuarios de los invitados a la ceremonia de los Martín Fierro de Cable, entre quienes estuvo Bonelli por su labor en ESPN, De Brito le hizo una pregunta pícara a su colega Yanina Latorre.

“¿Es cierto que Chechu Bonelli recibió un llamado de La China?”, lanzó. Sin esquivar el bulto, la panelista contestó: “Es verdad”. Luego, el animador le repreguntó a su compañera: “¿Para qué la llamó?”. Ante eso, la esposa de Diego Latorre contestó: “Para explicarle que no habría salido con el marido”.

El picante llamado que la China Suárez le hizo a Chechu Bonelli

Intrigado por conocer más detalles sobre la comunicación entre Suárez y Bonelli, el conductor le consultó a la periodista si conocía la respuesta que le habría dado “Chechu” a la actriz. “No sé”, admitió Yanina.

Otros rumores de romance

Las esquirlas de la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi también supieron alcanzar a otro jugador de fútbol, luego de que se rumoreara que La China Suárez habría tenido un vínculo con Rodrigo De Paul. Sin embargo, él mismo se hizo cargo de los comentarios y desmintió públicamente haber mantenido un romance con la ex Casi Ángeles. En diálogo con el periodista Flavio Azzaro, el volante de la Selección declaró: “No la vi en mi vida a la China, no sé quién dijo eso. (Te juro) por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo, no la conozco, no nada. (...) Me da bronca por Cami, mi mujer, que se come este garrón”. Tras la repercusión del caso, Homs, esposa de De Paul, decidió poner su cuenta de Instagram en privado.

Por otra parte, el actor Gonzalo Heredia, quien también fue mencionado como posible amante de la China, eligió el humor para desligarse de las informaciones que circulaban sobre un amorío. “Conmigo no, Barone”, dijo haciendo alusión a la frase que popularizó la escritora Beatriz Sarlo en ocasión de su visita al programa oficialista 6, 7, 8. El actor está desde hace once años en pareja con su colega Brenda Gandini.