El llanto de Stefi Roitman al escuchar por primera vez la canción que le dedicó Ricky Montaner

A través de su cuenta de Instagram, Ricky Montaner mostró un fragmento de la nueva canción que le escribió a Stefi Roitman y su reacción. El cantante compartió un video en el que relató la situación y luego dejó ver cómo recibió su esposa el nuevo tema mientras iban a bordo de su auto. La publicación consiguió mucha repercusión y miles de interacciones.

Prácticamente desde que se conocieron, el hijo de Ricardo Montaner y la influencer argentina han compartido su amor al mundo a través de las redes. Después de pasar la cuarentena juntos y varios meses más de relación, en 2021 dieron a conocer que habían tomado la decisión de casarse.

La boda se llevó a cabo en enero de 2022 en nuestro país, concretamente en una estancia de Exaltación de la Cruz. Desde entonces, ellos transitan su vida como pareja y comparten muchos momentos con el resto de la familia Montaner.

En este caso, su vínculo volvió a ser noticia por la reacción de Stefi al conocer la canción que le dedicó su marido. Todo fue compartido en un posteo que realizaron en conjunto las cuentas de ambos en Instagram. En el comienzo del video, se puede a ver Ricky junto a su perro.

“Normalmente Stef escucha todas las canciones que escribo, pero hace tiempo escribí una canción en secreto sobre el día que nos conocimos y no se la he enseñado todavía”, empezó diciendo el cantante. En esa misma línea, reveló que desde hace mucho quería que ella conociera el tema, pero que quiso esperar hasta que estuviera listo para mostrárselo. “Estaba esperando a este día desde que escribí esa canción, es el día que recibo la canción terminada. Se la quiero enseñar para ver su reacción, a ver que opina, y la voy a grabar”, expresó.

El siguiente plano los muestra a ambos ya a bordo del auto. Mientras su esposa manejaba, ambos cantaban “When You Look Me In The Eyes” de los Jonas Brothers. Sobre estas imágenes, Montaner escribió que este le pareció el instante ideal para presentar la nueva canción: “El momento perfecto, de buen humor cantando JB”.

“Ok, pero ahora te quiero poner una canción que te escribí yo a ti. Sé que te gustan los Jonas Brothers, pero te voy a poner una canción que te escribí yo”, expresó el cantante sonriente ante la sorpresa de su pareja. Mientras él buscaba el tema, Stefi todavía no salía de su asombro: “Amor, ¿esto es en serio?”. A continuación, Ricky le confirmó que efectivamente le iba a reproducir una canción nueva, inspirada en el momento en que se conocieron.

Cuando comenzó a sonar el tema, la modelo primero respondió con una sonrisa al escuchar la letra y no pudo evitar la emoción. Ya con algunas lágrimas en sus ojos, Roitman opinó que “es muy linda” y saludó a su marido con un beso. El artista anticipó que la canción se lanzará oficialmente el 9 de febrero.

Como era de esperarse, las publicaciones no pasaron para nada desapercibidas. En cuestión de horas, superaron los 228.000 likes y acumularon otros miles de comentarios. Entre quienes dejaron su respuesta, aparecieron figuras como María Becerra y Desiré Cordero, entre otras.

