Marian Farjat habló de la denuncia de abuso sexual en el Hotel de los famosos: “Todo el mundo lo sabía”

En los últimos días, se conoció públicamente una serie de acusaciones que comenzaron como rumores, pero que finalmente llegaron al ámbito legal en busca de hacer justicia. Florencia Moyano, participante de El hotel de los famosos (eltrece) denunció a su compañero Juan Manuel Martino de haber abusado sexualmente dentro de reality.

A partir de que trascendió la denuncia, se fueron conociendo más detalles y algunas de las personas cercanas al programa se pronunciaron al respecto. Una de ellas fue Mariana Farjat, otra de las exparticipantes. Habló en LAM (América) sobre las acciones legales que inició Moyano y dio varios detalles al respecto. Además, apuntó directamente contra el resto de sus compañeros: “Todo el mundo lo sabía”.

Flor Moyano denunció a Juan Martino de haber abusado sexualmente de ella en El hotel de los famosos

La influencer habló en un móvil para el programa que conduce Ángel De Brito y expuso: “Yo ya sabía de esto hacía un tiempo. No me sorprendió porque vi como eran los tratos de él hacia ella”. En este sentido, comentó que si le tomo por sorpresa que Moyano recurriera a la Justicia, aunque aseguró que “veía situaciones raras ahí”.

Durante la entrevista, Farjat destapó aún mas la olla y fue tajante con sus acusaciones: “No soy la única que lo sabía, todo el mundo lo sabía. Por algo Rocío Marengo me manda un mensaje diciéndome que él era una persona violenta. Yo me lo veía venir realmente y me alegra que Flor haya abierto los ojos también”.

Maria Farjat habló sobre la denuncia de abuso sexual en El hotel de los famosos

En el marco de las acusaciones, también se expuso que el exparicipante habría ejercido violencia psicológica contra su compañera. Al ser consultada sobre esto, Mariana comentó: “Sí, violencia psicológica sí, lo que es física no, pero si fue el abuso que ella cuenta, que la penetra sin preservativo”. Asimismo, comentó que todo comenzó cuando él ganó uno de los juegos que le habilitaba ir a la Suite y la eligió a ella para pasar la noche. Advirtió que si bien fue “consensuado” al principio, Florencia “quería conocerlo dentro de El Hotel, no ir directo a los bifes como él”.

Pero, el relato de la influencer no terminó ahí y sacó a la luz actitudes que habrían tenido sus compañeros de la competencia. “Todo el tiempo a mí a Flor, nos decían como ‘ay, pero mira como lo pones’. Típico machista, ¿cómo tengo dos lolas hermosas, tengo que acostarme con él o soy la culpable de que el tipo se excite?”, acusó: “Hoy en día miran todos para otro lado. Pero ahí también te das cuenta de quién es quién”.

En cuanto a Flor Moyano, remarcó nuevamente que tiene acompañamiento legal y psicológico y que está en contacto permanente con ella. Por último, le preguntaron por los conductores del programa. “El Chino y Pampita siempre nos protegieron desde el lado que pudieron, estuvieron ahí acompañando. Este no es un tema de los conductores, es un tema de los compañeros de adentro de El Hotel, de todos los compañeros que no lo fueron”, sentenció.

La palabra del Chino Leunis, conductor de El hotel de los famosos sobre la denuncia de Flor Moyano

Cabe mencionar que, luego de que trascendiera la denuncia, Leandro “Chino” Leunis se expresó al respecto a través de un mensaje en Twitter: “Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”.

