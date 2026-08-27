La mamá de Lali contó cómo maneja las finanzas de su hija y se diferenció de los Stoessel: “Está al tanto de todo”

La familia Stoessel está en el ojo de la tormenta. Hace tres meses, Martina “Tini” Stoessel renunció a la representación artística de su padre, Alejandro Stoessel, quien la acompañó profesionalmente desde que saltó a la fama con Violetta. Según confirmó LA NACION, las dudas respecto a su patrimonio la hicieron solicitar una auditoría que habría indicado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias. Ahora, quien se metió en la polémica fue María José Riera, madre y representante de Lali Espósito. Sin vueltas, hizo una importante distinción en cómo manejó las finanzas de su hija y lanzó una picante frase que no pasó inadvertida.

Al igual que Tini Stoessel, Lali Espósito también comenzó a trabajar cuando era pequeña. Tenía solo 11 años cuando hizo su debut en una ficción como Malena/Coco Cabrera en Rincón de luz, la tira infantojuvenil de Cris Morena, y desde ahí no paró más. Hace un par de años, su madre asumió como su productora y representante. Justamente, el miércoles 26 de agosto, Majo Riera estuvo en Patria y familia (Luzu TV), y fue consultada —a partir del escándalo de la intérprete de “Carne y hueso” y su padre— por cómo ella maneja las finanzas de su hija menor.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, también es su representante y productora Intagram @majoriera.ok

“Yo lo primero que quiero decir es que Lali tiene un estudio que se ocupa de todo eso más allá de mí”, aclaró Riera. “Yo no soy la única persona responsable. Yo no sé de finanzas ni de inversiones. Nosotros tenemos un estudio con el que Lali trabaja desde los 17 años. Es la misma agente que cuida sus finanzas”, remarcó. En esta misma línea explicó que la representa en “determinadas situaciones” en las que ella no puede estar, pero “hay un estudio y un auditor desde el minuto cero manejando todo eso”.

“No es que yo haga lo que quiero”, enfatizó y, además de remarcar que fue una decisión suya la intervención de un estudio para controlar los números, aseguró que Espósito “está al tanto de todo lo que sucede”.

“Hay un estudio y un auditor desde el minuto cero manejando todo eso", explicó Majo Riera (Foto: Instagram @majoriera.ok)

Explicó que el dinero nunca fue un tema de conflicto, enfatizando que desde que era menor de edad, Lali se inscribió como monotributista y comenzó a hacer facturas. Aunque remarcó que por la edad o la falta de interés cuando era más chica su hija no tenía noción de cuáles eran sus ingresos, cuando creció asumió una mayor responsabilidad en el tema y empezaron a mantener reuniones mensuales “donde se muestra todo su estado financiero”.

“Y por supuesto que sus cuentas están a nombre de ella. Es así y tiene que ser así”, lanzó, diferenciándose claramente de la forma en la que los Stoessel se habrían manejado.

La auditoría que pidió Tini habría evidenciado que su padre sería el único beneficiario de sus ganancias Instagram @astoessel.as

Su risa se replicó en el estudio, puesto que justamente la auditoría que pidió Tini habría arrojado que tendría control de sus ganancias, que según trascendió serían de 70 millones de dólares. “La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron, o van a ser cobrados, por una sociedad en la que ella no tiene ningún control. No tiene acceso a sus cuentas, ni firma, ni participación accionaria”, indicaron en Los profesionales de siempre (elnueve). Hasta el momento, ningún integrante de la familia Stoessel se pronunció al respecto.