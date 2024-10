Qué dijo Pedro Rosemblat cuando le preguntaron si Lali Espósito es la mujer de su vida

Escuchar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat viven un gran momento de su relación y disfrutan a pleno de la vida juntos. La cantante le reveló a Susana Giménez que está “enamorada” y aunque señaló que tuvo “novios fantásticos”, reconoció que “él es espectacular”. Incluso lo describió como “el amor de su vida”. Ahora, tras las repercusiones de la entrevista, el periodista se pronunció al respecto: no solo dio detalles de su relación con la actriz, sino que además reveló si ella también es la mujer de su vida.

El martes en LAM (América) compartieron la entrevista que dio Rosemblat, quien contó que no pudo ver el programa de Susana Giménez (Telefe) en el que estuvo su novia, pero que después le llegaron algunos recortes en redes. El cronista Alejandro Castelo le preguntó si algo de lo que pasó le dio “nervios” y él sin vueltas sostuvo: “No, Mariana se sabe desenvolver perfectamente en esas situaciones y no hubo nada incómodo para mí, al contrario. El protagonismo estaba centrado en el tema que sacó. Charlaron un poco de la vida y bueno parte de la vida de Mariana tiene que ver con su vida amorosa, que me encuentra a mí como protagonista en este momento, pero no, cero nervios”.

Rosemblat y Espósito se conocieron en una fiesta de Halloween; ya viajeron juntos y actualmente conviven (Foto: Instagram @lali)

Ante esto, el cronista le dijo que Lali lo describió como “el amor de su vida”. “¡Guau, qué fuerte!”, exclamó el conductor del streaming Gelatina. “Bueno, es compartido, qué alegría, estamos contentos”, indicó. Luego le comentaron sobre la charla que tuvo Espósito con Susana Giménez respecto a la maternidad. “Es algo que me aterra mucho, pero entiendo que es algo que no me lo impongo, pero si siento que si me saliera que es importante darle bola. Supongo que me pasará y si no me pasa, no lo habré sentido y está bien”, dijo la cantante. Sobre este tema, Rosemblat solo comentó: “Me subordino a su discurso público, completamente”.

También hizo mención a “Fanático”, el último tema que lanzó Lali y al cual Pedro describió como un “temazo”. En cuanto a las especulaciones sobre quién habría sido el destinatario, se limitó a comentar: “‘La música es para imaginarnos’, dijo El Indio [Solari] el otro día, así que lo voy a citar a él”.

Lali describió a Pedro Rosemblat como el "amor de su vida" y él respondió: "es compartido" (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

Luego la charla viró hacia otro tema, la convivencia. El fin de semana, la intérprete de “Disciplina” reveló que vive con su novio. “Ya lo contó ella al lado de Susana, que voy a andar negando yo”, comentó Rosemblat entre risas. “Dice que cocinás muy bien; que ese día le hiciste un arrocito con huevo y no sé qué otra cosita más antes de ir al programa”, le comentó el cronista. “Arroz con pollo, cocina elemental, nada demasiado elaborado”, explicó el conductor de Gelatina. “Lo hacemos juntos, ninguno así tiene grandes dotes, pero ahora la facilidad que nos da Internet nos permite copiar la receta y la verdad que hay que hacer las cosas muy mal para que no te salga bien”, sentenció.

Lali reveló cómo empezó su historia de amor con Pedro Rosemblat

Durante su paso por el programa de Susana Giménez, la intérprete de “N5″ contó que conoció a su actual pareja a través de amigos en común durante una fiesta de Halloween. Además, reconoció que ese día debió apostar a su sex appeal para seducirlo: “¿Viste el meme de la Barbie, ‘estoy bien’, pero que está destruida? Era esa. Entonces me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda para acá, una peluca rarísima. No estaba para levantarme a alguien, es la verdad”.

En dicha fiesta intercambiaron números y de ahí empezaron a construir su relación. “Ahí lo vi por primera vez y más adelante quedamos para una cita y nos conocimos. Y no nos separamos desde ese día”, reveló la cantante.

