Lali Espósito criticó la violencia política y habló sobre su nueva canción “Fanático”: “Sé en quién me inspiré”

Escuchar

El domingo a la noche, Lali Espósito fue una de las invitadas al programa de Susana Giménez. Allí, entre otros temas, reflexionó sobre la situación política del país y criticó los discursos violentos que generan una grieta en la sociedad. En ese sentido, la actriz y cantante habló sobre su más reciente canción “Fanático”, la cual alude a los cruces y polémicas desatadas hace algunos meses entre ella y el presidente Javier Milei. Sin nombrarlo, la compositora indicó: “ Yo sé en quién me inspiré ”.

“Es una época difícil para hablar de política, porque si decís una cosa, te encasillan por tal o cual motivo. Pero hay que hablar igual”, consideró Lali luego de también dar detalles sobre su noviazgo con el influencer y militante peronista Pedro Rosemblat. “Disfruto mucho de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo ni obligar a sentir que lo que digo está bien y lo tuyo no”, agregó la cantante, de 33 años.

"Disfruto de discutir de política con amigos" 💬 @lalioficial junto a Susana



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! 💫 pic.twitter.com/S9kkmomeLz — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 14, 2024

Lali contó que con los años se empezó a interesar más en la política y que por eso se atreve a opinar más sobre diferentes temas. “No tengo hijos, pero tengo sobrinos, mis amigos son padres, me interesa el futuro, y veo la política como un medio que influye”, dijo y aclaró: “No debe haber grieta entre nadie. Tengo amigos con los que capaz no coincidimos”.

A su vez, fue categórica al opinar sobre los discursos violentos. “Cuando no está en tu naturaleza, te sentís fuera de lugar en estos tiempos de violencia”. Susana acotó que “siempre hubo” violencia, pero Lali reflexionó: “Lo interesante de los seres humanos y de la sociedad es avanzar, crecer, y que todo eso que era tan cruel empiece a dejar de serlo”.

“No creo que debamos naturalizar la violencia o el enfrentamiento sin sentido. Nosotras, y otros artistas, tenemos un canal increíble para decir las cosas con altura y amor a través de la música”, sintetizó la actriz que actuó en ocho películas.

"Al que le quepa el saco que se lo ponga" 💬 @lalioficial se refirió a su nuevo tema "Fanático"



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! 💫 pic.twitter.com/ziadvoCD5K — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 14, 2024

Fue entonces que Susana le preguntó sobre “Fanático”, el último sencillo que lanzó Lali a finales de septiembre. “¿No es contra nadie?”, le consultó la diva y añadió: “Me enteré que lo escribiste hace un año y medio”.

Tras la pregunta de Susana, Lali ironizó y buscó complicidad con el público presente en las tribunas del estudio. “No es para nadie. Ustedes son un poco mal pensados”, dijo.

“El tema lo escribí hace un año y medio, pero sí está muy inspirado en esta época. Entiendo que lo centralizan en alguien, pero no fue tan directo. Yo decidí hablarle a esa persona e individualizarla en la canción, pero creo que le queda el saco a quien se lo ponga”, explicó Lali y cerró: “Sé en quién me inspiré, y quiénes, pero las canciones cuando se entregan ya son de la gente y alguien puede decir que capaz es perfecta para su ex”.

LA NACION