Lali Espósito reveló cuál es el talento oculto de Pedro Rosemblat que la enamoró

Escuchar

Este domingo, Susana Giménez recibió en su programa la visita de Lali Espósito. Reconocida mundialmente, la artista argentina se sentó en el living de la diva y hablaron de sus comienzos en el mundo de la actuación, su gran aparición en la industria musical y también del romance con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito confesó estar enamorada de Pedro Rosemblat

Carismática y con mucha cintura para dar sus declaraciones, Lali no esquivó ninguna de las preguntas de la diva, quien esforzó en reiteradas veces su voz al padecer disfonía. Con preguntas directas y al grano, Susana se adentró en la faceta íntima de la artista que reveló detalles de su amorío con Rosemblat.

Sin dudarlo, la autora de hits como “Disciplina” y “Obsesión” aclaró que el streamer es el “amor de su vida” y sorprendió a la conductora, quien celebró el noviazgo. “Estoy enamorada, Susana, ¿qué te voy a decir? He tenido novios fantásticos, pero él es espectacular. Estoy pasando un momento re lindo”, puntualizó.

A partir de esa confirmación, la icónica conductora volvió sobre sus pasos para saber cómo fue el primer encuentro entre los dos, donde existió un flechazo y, desde ese momento, ambos siguieron en contacto. “Nos conocimos por amigos en común en una fiesta de Halloween”, explicó. En esa misma línea, indicó que su figura estaba completamente desdibujada y por ende debió apuntar a su sex appeal para poder seducir a quien hoy es su pareja: “¿Viste el meme de la Barbie, estoy bien, pero que está destruida? Era esa. Entonces me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda para acá, una peluca rarísima. No estaba para levantarme a alguien, es la verdad”.

En aquella fiesta, tanto Lali como Rosemblat intercambiaron sus números y, posteriormente, mantuvieron encuentros en privado para arrancar una relación que la tiene completamente enamorada a la cantante.

El disfraz que utilizó Lali en la fiesta de Halloween donde conoció a Pedro Rosemblat

“Ahí lo vi por primera vez y más adelante quedamos para una cita y nos conocimos. Y no nos separamos desde ese día”, sintetizó la artista, quien tiempo más tarde mostraría fotos de unas vacaciones en la provincia de Mendoza junto al creador del canal de YouTube llamado Gelatina.

Luego de confirmar la relación y anunciar que ya están conviviendo, Lali elogió las habilidades culinarias de su pareja y resaltó la creatividad a la hora de elaborar recetas. “Es como vivir con alguien de Masterchef, no sabés lo que cocina él. Es un capo. Yo no sé cocinar ni un huevo frito, soy un espanto. Hoy, antes de venir, me hizo un pollo con arroz, cebolla de verdeo y papas al horno, bárbaro”, explicó la multifacética artista que deslumbró a Susana con detalles de una pareja muy aclamada por su público.

Lali Espósito destacó las habilidades culinarias de su novio Pedro Rosemblat (Fuente: Instagram/@lali)

En vistas al futuro de la pareja, Susana consultó acerca de una posible conformación de una familia junto a Rosemblat, algo que Lali descartó rápidamente de plano y justificó con una respuesta que apunta a un tema generacional. “La maternidad es algo que me aterra mucho, pero entiendo que es algo que no me lo impongo, pero si siento que si me saliera que es importante darle bola. Supongo que me pasará y si no me pasa, no lo habré sentido y está bien”, cerró.

LA NACION