La mesa de Jey Mammon en los Martín Fierro: hay expectativa por la llegada del conductor

La confirmación de asistencia de Jey Mammon a la ceremonia de los premios Martín Fierro 2023 generó una gran polémica, tras la suspensión de manera permanente de Telefe al comediante como conductor de La Peña de Morfi. El ciclo que actualmente conduce Georgina Barbarossa contó con la nominación a quedarse con una estatuilla la noche de este domingo, por lo que gran parte de la producción asistió al aclamado evento. Pero una ausencia llamó la atención en la mesa de los integrantes del programa: de quién se trata.

“Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La Peña de Morfi?”, cuestionó el exconductor del ciclo de televisión, ante la polémica desatada a raíz de que anunciara su asistencia a los Martín Fierro 2023. El comediante fue suspendido de Telefe a raíz del conocimiento público de la denuncia que recibió por abuso sexual a Lucas Benvenuto cuando él era menor de edad, causa que se cerró por prescripción. Y agregó: “¿Yo, durante todo el año pasado, hice ‘murguita’ en el programa? Era el conductor”.

ARCHIVO-. Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual Archivo

A las 21 horas, comenzó la gala de entrega de premios y los asistentes ocuparon su sitio en el salón del evento. Así, Mammon tenía una silla asignada junto al equipo de La Peña de Morfi, entre los que llamó la atención una ausencia: la de Georgina Barbarossa, quien se ubicó en otra mesa. Junto al exconductor, debían sentarse Jesica Cirio, Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón, y los productores Alina, Iván y Lucía.

A la hora de anunciar el ganador a mejor programa musical, categoría a la que La Peña de Morfi estaba nominada, la silla del exconductor se encontraba vacía. El galardón fue otorgado a Puente Musical, de elnueve.

El descargo de Georgina Barbarossa contra Jey Mammon: “Volvió muy soberbio”

A mediados de marzo pasado, salió a la luz la denuncia que pesó contra Juan Martín Rago, nombre real de Jey Mammon, por abuso sexual a Lucas Benvenuto cuando era menor de edad. La conductora de A la Barbarossa emitió su opinión ante la conducta del comediante: “Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas”, señaló.

Y apuntó: “Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué', creo que la respuesta hubiese sido otra”. En tanto, cerró: “Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena”.

