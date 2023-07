Lucas Benvenuto habla hoy, ante la posible presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro 2023: ¿a qué hora y cómo verlo?

escuchar

A partir de las últimas entrevistas que dio Jey Mammon y la posibilidad de que asista a los Martín Fierro 2023, Lucas Benvenuto dejó un fuerte mensaje sobre su sentir por esta situación. La intención del exconductor de La Peña de Morfi de formar parte de la ceremonia levantó mucha polémica en el medio del espectáculo y generó opiniones divididas. En este contexto, uno de los que se expresó al respecto fue el propio denunciante, quien se manifestó en historias de su cuenta de Instagram. “No quiero que me des un abrazo, es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y que escuches con atención sin que intenten marearte. Quiero y necesito que los Derechos del Niño en Argentina dejen de ser vulnerados”, reza el texto que escribió el joven sobre un fondo negro.

En ese sentido, hizo énfasis en este último punto y en la búsqueda de justicia: “Los Derechos del Niño no se vulneran jamás, bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia. Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron”, añadió. Y cerró hablándole al niño que fue: “Sigo acá, Lu… Me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”.

De igual manera, antes de eso había descripto su dolor en una serie de mensajes, que fueron leídos al aire de Entrometidos en la tarde (Net TV). “Me duele mucho todo lo que escucho, así esté muy cuidado y haya un gran filtro a mi alrededor. Las noticias me llegan, los mensajes, las llamadas”, comenzó, en el diálogo que mantuvo con el periodista Lucas Bertero. De todos modos, allí aclaró que —a pesar del dolor— no piensa abandonar la causa: “Tengo el corazón roto, estoy al borde de mandar todo a la m.... No puedo más con la tristeza que siento. Necesito que todo esto se termine. No puedo más, pero soy fuerte. Yo voy a ir hasta las últimas instancias así me lleve la vida en ello”.

El mensaje de Lucas Benvenuto en Instagram ante la posible presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro 2023 Captura

Por otro lado, remarcó que tiene una contención fuerte, pero que no siempre es suficiente para sostenerlo emocionalmente. Concretamente, con respecto a la posible presencia de Juan Martín Rago, nombre real de Jey Mammon, en los Martín Fierro, expresó: “Estoy destrozado emocionalmente. Esto que estoy viviendo parece surreal, parece sacado de cuentos de terror”.

“No quiero hablar más con nadie. Estoy muy triste. Esto no se va a resolver ni en la Justicia ni en la TV, se va a resolver cuando yo sienta paz. Va más allá de lo mediático, es algo muy personal”, cerró el joven.

El repudio de Nancy Pazos a la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro

Luego de que se conocieron las declaraciones del humorista y su posible presencia en la ceremonia, la periodista Nancy Pazos se refirió al tema en su cuenta de Twitter. “Si Jey Mammon va mañana a la fiesta del Martín Fierro (yo aún creo que va a recapacitar) voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas. Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza —haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario— sacan lo peor de mí”, opinó.

En esa misma línea, profundizó su crítica al conductor y recordó la situación de Lucas Benvenuto: “Le faltan muchas sesiones de terapia para reinsertarse en la sociedad sin lastimar a nadie más. Pienso, fundamentalmente, en ese pibe de 14, 16 o 17 años (para mi ética no hay diferencia) y no sé cómo abrazarlo. Porque mañana a la noche (por el domingo) volverá a ser víctima”.

A qué hora habla hoy Lucas Benvenuto

Lucas Benvenuto hablará el domingo por la noche en su cuenta de Instagram Captura

El joven anunció que hablará durante la entrega de los Martín Fierro: hará un vivo de Instagram a las 21.30, tal como dijo en una historia de la plataforma.

Además, en otra publicación, compartió el tuit de Nancy Pazos y agregó una acotación: “Lo que la TV te quiere imponer (vender) por miedo, no es lo mismo que opina la sociedad”.

LA NACION