La muerte de Carlos Marín: así fue el último concierto de Il Divo en la Argentina

Cuando en la noche del 24 de mayo de 2019, Il Divo, el grupo musical de crossover más popular del mundo, cerraba su recital en un estadio Luna Park colmado de fanáticos, posiblemente ninguno de los presentes imaginaba que estaban contemplando la última presentación en la Argentina de Carlos Marín, el español integrante del grupo que murió el pasado 19 de diciembre.

Aquella noche del último concierto de Marín en la Argentina fue definida por los fanáticos de Il Divo como “mágica”, “increíble”, e “inolvidable”. Y finalizó con el público aplaudiendo de pie a los cuatro cantantes que, segundos antes, mientras terminaban de entonar uno de sus clásicos, habían tomado consigo una gran bandera argentina para exhibirla frente a los espectadores.

El afiche de promoción del último concierto de Il Divo en la Argentina, el 24 de mayo de 2019 Facebook / Luna

Luego de esa noche, las fechas programadas que tenía la banda de tenores para el 2020 en la Argentina se esfumaron a causa de la pandemia del coronavirus. Es por ello que aquella única fecha en el Luna Park fue el último contacto que tuvo, sin saberlo, el público argentino con Marín. El cantante español, que integraba el grupo hacía 17 años, falleció en Inglaterra, a los 53 años, luego de pasar varios días hospitalizado.

La noche en el Luna Park, Il Divo estaba en Buenos Aires como parte de una gira mundial que tenía la doble intención de celebrar los 15 años del grupo con la música y la presentación de un nuevo álbum, llamado Timeless. Este trabajo musical era el primero de los siete discos de la banda que era producido por sus propios integrantes, que también curaron la selección de temas.

Así, el concierto en el legendario coliseo porteño incluyó temas de ese nuevo álbum como “Hola”, “Love Me Tender”, “What A Wonderful World”, “Smile” y “The We We Were”. Y también hubo espacio para sumar otros clásicos del grupo como “Regresa a mí”, “Isabel”, “Hasta el final” y “A mí manera”.

Como un regalo especial para el público argentino, Il Divo hizo esa noche su propia versión del tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera.

Carlos Marín, integrante del grupo IL Divo, falleció en Inglaterra, el pasado 19 de diciembre Yandex

Además de Carlos Marín, la banda está integrada por el suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller, que aquella noche, como en cada una de sus presentaciones, derrocharon todo su talento y su simpatía. Y el público respondió con gritos, aplausos, celulares encendidos siguiendo las melodías y también arrojando flores y souvenirs sobre el escenario.

El final de la función

“¿Queréis más?”, preguntó, al público del Luna Park, Carlos Marín aquella noche. Ante la tímida respuesta de la gente, el cantante insistió en su arenga: “No os escucho, ¿Queréis más?”, y los gritos llegaron más fuerte. De todas formas, el tenor insistió un par de veces más con la pregunta, hasta que la orquesta arrancó con la melodía de “Con te partiró”, el tema que popularizó Andrea Bocelli, que fue el que cerró la noche del show Buenos Aires.

Carlos Marín canta con Sebastien Izambard, la noche del 24 de mayo de 2019, en el Luna Park de Buenos Aires, en lo que sería su último concierto en la Argentina Captura You

Entonces, los medios que anunciaban el concierto de Il Divo en territorio porteño como parte de su gira mundial aseguraban que la banda destinaría para su show unas 4 toneladas de luces y que más de 400 personas entre músicos, técnicos y otros empleados trabajarían para que el espectáculo tuviera la calidad y la magia que finalmente tuvo, más allá de las cautivantes voces de los tenores.

Si bien el recital de Il Divo en el Luna Park fue el último que realizó la banda en la Argentina, en 2019, poco tiempo antes, los cuatro tenores se habían presentado también en otro punto de la Argentina. Fue a comienzos de febrero, en el festival de Villa María, en Córdoba.

En aquella ocasión, Carlos Marín y sus compañeros deslumbraron a unos 15000 espectadores durante casi dos horas. En esta ocasión, la particularidad fue que la banda fue acompañada por la orquesta sinfónica de Villa María.

Il Divo se había presentado ese mismo 2019, pero en el mes de febrero, en el festival de Villa María, en Córdoba, ante 15.000 personas Facebook / Festival Villa María

Seguramente, en alguna fecha en el futuro, Il Divo volverá a presentarse en la Argentina. Pero lamentablemente, lo hará sin uno de sus integrantes, quizás el más carismático de todos. Se trata de Carlos Marín, a quien los espectadores argentinos vieron por última vez sobre un escenario, con una bandera argentina en la mano, el 24 de mayo de 2019.

Fue una despedida inesperada, pero colmada de aplausos y de hurras, tal como merece un verdadero artista.