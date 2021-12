Adiós a Carlos Marín, la voz y el alma de Il Divo

El cantante español Carlos Marín, de 53 años e integrante del grupo Il Divo, murió hoy, según informaron las redes sociales del grupo. “Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y seguidores lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como el de Carlos”, se puede leer en el perfil de Instagram y Twitter de Il Divo. La causa de la muerte no se dio a conocer.

Marín estaba internado desde el 8 de diciembre en la Unidad de terapia intensiva del hospital Manchester Royal, Reino Unido, entubado y en coma inducido. El cantante, que estaba de gira en Inglaterra, comenzó a sentirse mal, lo que requirió su ingreso hospitalario, y la suspensión de la gala prevista en La Coruña, Galicia, el próximo día 22, según informaron fuentes de su discográfica, Universal Music. El grupo, que visitó por primera vez la Argentina en 2007 también tenía planeado volver a actuar en el Luna Park el próximo el 8 de mayo para presentar su disco For Once In My Life: A Celebration of Motown.

Il Divo fue fundado por el productor musical británico Simon Cowell, el mismo que en su momento armó One Direction en un concurso televisivo de cantantes, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades de triunfar realizando versiones pop de canciones famosas de todos los géneros.

Carlos Marín con Il Divo Twitter @ildivoofficial

Nacido en Alemania e hijo de españoles, Marín comenzó su carrera musical de niño. A los ocho años grabó su primer disco, El pequeño Caruso, y actuó en público en Granada. Estudió piano y solfeo y cantó con Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y Jaume Aragall, entre otros. Luego, ya de adulto, forjó su carrera en la escena de la comedia musical en obras como Los Miserables, La bella y la bestia, Grease, El diluvio que viene o El hombre de La Mancha, en el que fue suplente del actor José Sacristán y actuó de barítono en las óperas La Traviata, El barbero de Sevilla, La Bohéme, Lucia Di Lammermoor, Madame Butterfly, La Capricciosa Corretta y Marina.

El suceso masivo le llegó en 2003, cuando se sumó al proyecto de Il Divo junto al suizo Urs Bühler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller. Juntos editaron nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021), con los que han logrado vender cerca de 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Como solista, Marín sacó el pasado año el álbum Portrait en el que versionaba Bohemian Rhapsody, de Queen, entre otros éxitos.

El último disco: un tributo al soul

El décimo álbum de estudio de Il Divo, For Once In My Life: A Celebration Of Motown, cuya presentación en Buenos Aires se había anunciado días atrás para el 8 de mayo en el Luna Park, es un homenaje a los clásicos del soul del histórico sello discográfico.

El repertorio incluye la interpretación de Il Divo de canciones icónicas que encabezaron los charts, como “I’ll Be There” (The Jackson 5), “For Once In My Life” (Stevie Wonder) y “Say You, Say Me” (Lionel Richie). Además, el cuarteto presenta nuevas colaboraciones con Boyz II Men (“I’ll Make Love To You”) y el legendario Smokey Robinson (“The Tracks Of My Tears”).

“Cuando soñamos por primera vez con este álbum, lo más importante para nosotros era asegurarnos de que nuestras interpretaciones respetaran y honraran el atractivo atemporal de las canciones”, declaró el grupo. “Con ese fin, nos aseguramos de que cada nota fuera cantada con el mayor cuidado y fue un privilegio para nosotros agregar nuestro propio sonido vocal único a la historia musical de Motown. Esperamos que los fans disfruten de la música tanto como nosotros disfrutamos grabándola”.