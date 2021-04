La muerte de Mauro Viale hizo reencontrar a Viviana Canosa y Luis Ventura

Al hablar sobre Luis Ventura, Viviana Canosa ha llegado a decir que eran “enemigos íntimos”: término que ella también utilizó para referirse a su vínculo con Jorge Rial. Y si bien, ya en 2014, había dicho que, en su caso, “la vida ha sanado todas las heridas”, también en esa ocasión lanzó: “Fue el hombre al que más miedo le tuve en mi vida”. Los ex Intrusos Ventura y Canosa estuvieron mucho tiempo distanciados, pero -finalmente- se reencontraron al aire tras la muerte de Mauro Viale.

Los periodistas y conductores ya habían hecho las paces en privado cuando Viviana lo invitó a su casa hace varios años para presentarle a Martina: la hija que ella tuvo con Alejandro Borensztein.

Sin embargo, esta tarde minutos después de las 18, la muerte de Mauro Viale y su respectivo homenaje los volvió a poner juntos al aire. Viale murió este domingo a los 73 años, luego de contraer coronavirus.

“Con Luis hemos tenido miles de quilombos”, dijo Viviana al presentarlo. Cada uno estaba sentado en un sillón, frente a frente, en el estudio del programa Viviana Con Vos, que conduce ella por A24.

Fue allí cuando Luis la cortó y le aclaró: “No, te equivocás, yo no los tuve. Vos te fuiste sin ni un sí ni un no. Si yo salí a decir alguna boludez te pido disculpas. Lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles, cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos”.

“Lo que te quiero decir es que aprendí con los años a dar la cara y a no escaparme. Durante muchos años, les tuve miedo a los peces gordos, pero ya no les tengo miedo. El miedo te hace huir, y yo ya no huyo de nadie. No hay que esperar que la gente se muera para decirnos cuántos nos queremos”, contestó Viviana con su picardía.

E insistió: “Vos seguramente defendiste peces gordos y yo hui de peces gordos”. Sin embargo, Luis remarcó: “No, no, ahí te equivocaste, nunca los defendí a los peces gordos. Los peces gordos se defienden solos, yo defiendo a los de abajo”.

“En ese momento sentí que me tenía que escapar, pero el día que viniste a mi casa y conociste a mi mamá y a mi hija sentí que era el Ventura que siempre quise”, finalizó Viviana.

Informe de Pablo Montagna

LA NACION