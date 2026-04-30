Mauro Icardi ingresó con el hijo de la China Suárez al campo de juego y un detalle no pasó desapercibido

Aunque parecían meses de calma para Mauro Icardi y Eugenia ‘la China’ Suárez, una nueva secuencia en Turquía los volvió a poner en el centro de la escena mediática. Todo comenzó en el Rams Park, durante la victoria del Galatasaray por 3-0 ante el Fenerbahçe. Allí, el rosarino sorprendió al aparecer en el campo de juego acompañado por Amancio, el hijo menor de la actriz y Benjamín Vicuña.

Mauro Icardi, la China Suárez y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio

El momento, capturado en las historias de Instagram del futbolista, no tardó en volverse viral por un detalle particular. En las imágenes se ve al pequeño Amancio totalmente mimetizado con la mística del estadio: con mucha picardía, el niño imitó el gesto de “pedir silencio” inclinándose hacia adelante, lo que replicó a la perfección el festejo que Icardi suele dedicar a la tribuna. Mientras tanto, la China seguía el partido desde la platea junto a sus hijas, Rufina y Magnolia.

Amancio junto a Mauro Icardi en pleno campo de juego (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

La naturalidad de la escena fue interpretada por los fanáticos como una prueba de la fuerte complicidad y cercanía que el jugador construyó con los hijos de la actriz.

El sentido posteo de Benjamín Vicuña en medio del gesto de Mauro Icardi

Poco después de que las imágenes del partido recorrieran el mundo, Benjamín Vicuña se pronunció a través de sus redes sociales al evidenciar la angustia que le genera la distancia que lo separa de los pequeños. Cabe recordar que sus dos hijos menores se instalaron en Turquía junto a la ex Casi Ángeles para acompañar la carrera de Icardi.

La foto que publicó Benjamín Vicuña para expresar lo mucho que extraña a Amancio (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Ante sus tres millones de seguidores en Instagram, el actor chileno publicó una foto retro abrazado a Amancio con un mensaje breve pero contundente: “Extrañando ando”.

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez

Si bien se desconoce cuándo el intérprete chileno podrá reunirse con sus hijos más chicos, recientemente admitió que las tensiones con su expareja siguen latentes. “Yo la verdad, hace dos años atrás, estando separado de dos parejas importantes con hijos y todo, teníamos un muy buen vínculo. No es fácil organizar un barco con las dimensiones que yo manejo. Ese equilibrio que fue exitoso, lamentablemente, se derrumbó“, se sinceró en Ángel responde (Bondi Live).